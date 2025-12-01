С 1 января подорожает спиртное

С 1 января 2026 года на основании приказа Минфина России от 18 декабря 2025 года увеличиваются минимальные цены закупки, поставки и розничной продажи алкогольной продукции крепостью свыше 28%.

Как сообщает Минэкономразвития Чувашии, согласно изменениям минимальная цена розничной продажи бутылки водки 0,5 литра составит 409 руб. А самая низкая стоимость бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, за исключением коньяка, составит 605 руб. за 0,5 литра готовой продукции. Минимальная цена коньяка в рознице будет 755 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Напоминается, что за занижение регулируемых государством цен на продукцию, товары, работы, услуги предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц — 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Наказание юридических лиц — 100 тыс. рублей. Кроме того, вышеуказанное нарушение образует основание для аннулирования лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.