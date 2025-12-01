Жители предложили, республика поддержала

Минстрой Чувашии подвел итоги конкурсного отбора по программе инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет».

В 2026 году в пяти городах республики будет реализовано 158 проектов: в Чебоксарах — 87, в Новочебоксарске — 33, в Канаше — 14, в Алатыре — 13, в Шумерле — 11. На их софинансирование в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн рублей, а общий объем финансирования, с учетом соучастия муниципалитетов и граждан, составит порядка 562,4 млн рублей.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ,

министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии: «В этом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева финансирование программы было увеличено. Мы видим результаты этой работы: если в текущем году в пяти городах республики реализовано 48 проектов, то на следующий год их количество увеличится более чем в три раза».

Больше всего проектов относится к категории «Мой двор» — одобрено 108 заявок. На втором месте «Мир детей и молодежи» с 23 проектами. Также будут реализованы инициативы по категориям «Благоустройство» — 8 проектов, «Территория спорта» и «Развитие инфраструктуры» — по 6 проектов, «Наши дороги» — 5 проектов, «Твой выбор» и «Удивительная вода» — по одному проекту.

Напомним, что в этом году жители городов подали на участие в программе 300 заявок, из которых к конкурсному отбору было допущено 288. Комиссия отобрала 158 проектов для софинансирования из республиканского бюджета. Инициативы, не получившие софинансирование в этом году, могут повторно участвовать в программе в следующем. При этом они получат преимущество в виде дополнительных 50 баллов. С рейтингом проектов можно ознакомиться в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Где и какие проекты будут реализованы в предстоящем году.

Чебоксары

Ремонт дороги частного сектора по переулку Гремячевский

Ремонт дороги частного сектора от ул. Менжинского до СНТ «Питомник-1» и «СНТ Питомник-2»

Ремонт дороги от Ишлейского проезда до СНТ «Заря»

Благоустройство дворовой территории по ул. И.П. Прокопьева, д. 3

Благоустройство дворовой территории по ул. Поэта Г.А. Ефимова, д. 4, ул. Новогородской, д. 15, ул. А. Игумнова, д. 6, 8

Благоустройство дворовой территории по ул. И.П. Прокопьева, д. 4

Благоустройство дворовой территории по ул. Водопроводной, 22

Благоустройство дворовой территории по ул. Герцена, д. 4, 6, 6/1, 8

Благоустройство дворовой территории по ул. Ярмарочной, д. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4

Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 15

Благоустройство дворовой территории по ул. Хузангая, д. 17, пр. 9-й Пятилетки, д. 20

Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 41

Благоустройство дворовой территории по ул. Ярмарочной, д. 7/2

Благоустройство дворовой территории по ул. Гладкова, д. 24

Устройство комплексной системы видеонаблюдения по Чебоксарскому пр., д. 25/1

Ремонт и оснащение входной группы школьной столовой МАОУ «СОШ № 40»

Благоустройство дворовой территории по ул. Гражданской, д. 131, 131/1 и б-ру Миттова, д. 24

Благоустройство дворовой территории по ул. Кадыкова, д. 6, 8 и 10

Благоустройство дворовой территории по ул. Чернышевского, д. 29 и ул. Эльменя, д. 36

Благоустройство придомовой территории по ул. Хузангая, д. 6

Создание детской площадки по ул. 2-я Путепроводная

Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 35

Благоустройство дворовых территорий по пр. Тракторостроителей, д. 78, 78, корп. 1

Благоустройство дворовой территории по б-ру Солнечный, д. 18

Благоустройство дворовой территории по ул. Сельской, д. 39

Благоустройство придомовых территорий по ул. Строителей, д. 12, 14

Благоустройство дворовой территории по ул. Шумилова, д. 9, 11, 13 и Эгерскому б-ру, д. 29

Благоустройство дворовой территории по ул. Академика Королева, д. 4

Благоустройство дворовой территории по ул. Ленинского комсомола, д. 34/8, корп. 1, 36, 38, 40, 40/1

Благоустройство дворовой территории по ул. И.Франко, д. 15

Благоустройство дворовой территории по ул. И.Франко, д. 4/2

Благоустройство дворовой территории по пр. М.Горького, 38/2

Благоустройство частного сектора по пер. Бродского

МБДОУ «Детский сад № 118»: замена ограждения (корпус 1) и ремонт теневых навесов (корпус 2)

Благоустройство дворовой территории по ул. П.В. Дементьева, д. 1

Благоустройство дворовой территории по ул. Кадыкова, д. 34/8, 36

Благоустройство дворовой территории по ул. Кукшумской, д. 21

Благоустройство дворовой территории по Эгерскому б-ру, д. 31, 35 и ул. Шумилова, д. 12, корп. 2

Благоустройство дворовой территории по ул. Кадыкова, д. 18, 18, корп. 1 и ул. Пролетарской, д. 22

Устройство уличного освещения от остановки общественного транспорта «Коллективный сад» вдоль СНТ «Травянка-1»

Благоустройство дворовой территории по ул. М. Павлова, д. 24, 26 и ул. Гузовского, д. 1, 3, корп. 1

Благоустройство дворовой территории по ул. Фруктовой, д. 4, 8, 10, 12 и по ул. Тополиной, д. 11, 13, 15, 17

Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, д. 30А

Благоустройство дворовой территории по ул. 139-й Стрелковой дивизии, д. 16, 18, 20, 22

Благоустройство дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 38/8

Благоустройство дворовой территории по ул. Гражданской, д. 66, 68, 70

Благоустройство дворовой территории по ул. Кадыкова, д. 11, 21

Благоустройство дворовой территории по ул. М. Залка, д. 13

Благоустройство дворовой территории по ул. Болгарстроя, д. 11, 13

Благоустройство дворовой территории по ул. Университетской, д. 8

Благоустройство дворовой территории по ул. Эльменя, д. 24

Благоустройство дворовой территории по пр. М. Горького, д. 34/2

Благоустройство дворовой территории по ул. Кривова, д. 13 и по ул. М. Павлова, д. 2, 4, 4/1

Благоустройство дворовой территории по ул. Гражданской, д. 58

Благоустройство дворовой территории по пр. Ленина, д. 39

Благоустройство Лапсарского парка

Благоустройство дворовой территории по Эгерскому б-ру, д. 7, 7/1, 9, 11, 13, 15 и ул. Хевешской, д. 35/17

Благоустройство дворовой территории по б-ру О. Волкова, д. 5

Благоустройство дворовой территории — детская и спортивная площадка — по ул. Шумилова, д. 10, 12, 12/1, 12/2 и Эгерскому бульвару, д. 31

Благоустройство дворовой территории по ул. Коллективной, д. 5, 5, корп. 1, 7 и ул. Кирова, д. 11

Благоустройство дворовых территорий по ул. 324-й Стрелковой дивизии, д. 14, 12 и ул. Шумилова, д. 27, 29

Благоустройство дворовой территории по ул. Энтузиастов д. 34 и по ул. М. Залка, д. 8, 10

Благоустройство дворовой территории по ул. Декабристов, д. 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20, корп. 1

Благоустройство общественной территории по ул. С. Бутякова

Благоустройство придомовых территорий по пр. И.Я. Яковлева, д. 6, 6/1 и 6/2

Устройство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 117 «Белоснежка»

Ремонт асфальтного покрытия МБДОУ «Детский сад № 167»

Капитальный ремонт теневых навесов южной стороны МАДОУ «Детский сад № 201 «Островок детства», 2 этап (корпус 2)

Благоустройство дворовой территории по ул. Урукова, д. 9, 11

Благоустройство дворовой территории по ул. Цивильской, д. 17 и ул. Николаева, д. 18

Благоустройство дворовой территории по ул. Афанасьева, д. 10, 12 и ул. Красина, д. 16

Благоустройство придомовых территорий по ул. Б. Хмельницкого, д. 117, 117, корп. 1, 119, 119, корп. 1

Благоустройство дворовой территории по Эгерскому бульвару, д. 33

Внедрение системы видеонаблюдения по ул. Хузангая, д. 27

Благоустройство территории библиотеки — детского информационного центра им. А. Гайдара — филиала № 5 МАУК «Объединение библиотек города Чебоксары»

Благоустройство дворовой территории по ул. П.В. Дементьева, д. 7, 7, корп. 1, 9

Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 1, 1/1, 3

Благоустройство дворовой территории по ул. Николая Рождественского, д. 8 и ул. Байдула, д. 11

Благоустройство дворовой территории по ул. Ярославской, д. 72, 74

Благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д. 5, 5/1, 7, 9 и ул. Маршака, д. 2, 4, 10

Благоустройство дворовой территории по ул. Гражданской, д. 86, 88, 90/2

Благоустройство дворовой территории по ул. Т. Кривова, д. 5, 7

Благоустройство дворовой территории по пр. Соляное, д. 6, 8, 10, 12 и ул. Прогрессивной, д. 11

Благоустройство дворовой территории по пр. Мира, д. 23А

Благоустройство дворовой территории по ул. Университетской, д. 23, 25, 29

Благоустройство дворовой территории по пр. Тракторостроителей, д. 81

Благоустройство дворовой территории по ул. Лукина между поз. 10 и д. 11

Новочебоксарск

Благоустройство дворовой территории по ул. Строителей, д. 52, 56, 58 и ул. Советской, д. 6

Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48 «Журавлик»

Замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость»

Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 19» г. Новочебоксарска

Устройство универсальной спортивной площадки по ул. Садовой

Благоустройство территории корпусов 1, 2, 3, 4 МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»

Благоустройство придомовых территорий по ул. Воинов-Интернационалистов, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14

Благоустройство дворовых территорий по ул. Советской, д. 35, 37, 39

Благоустройство дворовой территории по ул. Строителей, д. 12, 12Б, 14, 16А

Ремонт фасада здания МБДОУ «Детский сад № 47 «Радужный»

Благоустройство дворовой территории по б-ру Речной, д. 4/3

Благоустройство дворовых территорий по ул. Воинов-Интернационалистов, д. 35, 39, 39А, 49 и ул. Южной, д. 20

Установка оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 49 «Веселый гном»

Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики»

Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Калинка»

Благоустройство дворовой территории по ул. 10-й Пятилетки, д. 5А, 5Б, 5Г

Благоустройство придомовых территорий по ул. Строителей, д. 25, 27, 29, 31 и ул. 10-й Пятилетки, д. 46Б, 46Г

Благоустройство дворовой территории по ул. Семенова, д. 37

Благоустройство территории МКД по пр. Энергетиков, д. 3-9

Обустройство хоккейной площадки в мкр. «Липовский»

Универсальная спортивная площадка по ул. Солнечной, д. 18, 20, 28

Благоустройство придомовой территории по ул. Винокурова, д. 26

Благоустройство дворовой территории по ул. Солнечной, д. 25, 27, 29

Благоустройство дворовых территорий по ул. 10-й Пятилетки, д. 37, 39, 43

Благоустройство дворовой территории с установкой детской площадки по ул. Строителей, д. 42

Благоустройство дворовой территории по ул. Советской, д. 7

Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Советской, д. 44

Благоустройство дворовых территорий по ул. Пионерской, д. 23, 27 и ул. 10-й Пятилетки, д. 44, 46

Замена оконных блоков в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 50 «Непоседа»

Благоустройство придомовых территорий по ул. Строителей, д. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4

Благоустройство дворовой территории по ул. Пионерской, д. 2/1, 4/1 и по ул. Строителей, д. 1/1, 1/2

Благоустройство дворовой территории по ул. Пионерской, д. 6/3

Благоустройство дворовых территорий по ул. Солнечной, д. 30, 32, 34

Канаш

Благоустройство территории и устройство тротуара по ул. Канашской, д. 1

Обустройство метеоплощадки ПРО на территории МАДОУ «Детский сад № 20 «Василек»

Благоустройство придомовой территории по ул. Машиностроителей, д. 1, 2

Благоустройство детской площадки на придомовой территории по ул. Дружбы, д. 4, 6, ул. Кооперативной, д. 1, ул. Железнодорожной, д. 57

Благоустройство детской площадки по ул. Машиностроителей, д. 25

Устройство централизованного водоотведения по ул. Циолковского

Устройство детской площадки по ул. Кооперативной, д. 2

Благоустройство спортивной площадки по ул. Пушкина, д. 11

Благоустройство тротуара по ул. Фрунзе, д. 1

Ремонт водопровода по ул. Красноармейской, д. 79

Благоустройство парковочной зоны по ул. Красноармейской, д. 79 (1 этап)

Благоустройство парковочной зоны по ул. Красноармейской, д. 79 (2 этап)

Благоустройство придомовой территории по ул. Куйбышева, д. 17

Ремонт наружного освещения по ул. Красноармейской, д. 79

Алатырь

Ремонт автомобильной дороги по улицам Приовражная, Шевченко, Новая и Западный тупик (1 этап)

Ремонт автомобильной дороги по улицам Приовражная, Шевченко, Новая и Западный тупик (2 этап)

Благоустройство территории возле завода АО «Электроавтомат» (парковка)

Устройство заезда и парковки напротив хлебозавода по улице Чайковского

Благоустройство территории на пересечении улиц Комиссариатская и Первомайская

Устройство детской игровой площадки по ул. Горсовета, д. 9

Ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 15 «Малыш»

Благоустройство придомовой территории микрорайона «Стрелка», д. 28

Обустройство спортивной площадки по ул. Заводской, д. 15

Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»

Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 4 «Колокольчик»

Устройство детской площадки по ул. Ленина, д. 43

Создание площадок под складирование ТКО

Шумерля

Устройство дороги с элементами благоустройства на прихрамовой территории по ул. Ленина

Устройство спортивной площадки для игр на открытом воздухе на территории МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка»

Устройство универсальной спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 6»

Устройство беговой дорожки на территории МБОУ «СОШ № 6»

Устройство хоккейной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3»

Создание объекта водоотведения по улице Володарского от улиц Некрасова до Горького

Благоустройство дворовой территории по улице Щербакова, д. 29

Благоустройство территории МАУ ДО «СШ «Олимп», 1 этап

Благоустройство территории МАУ ДО «СШ «Олимп», 3 этап

Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул. Орджоникидзе

Капитальный ремонт южного фасада МБУДО «Дворец детского и молодежного творчества»