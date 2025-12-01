Министры исполняют детские мечты

Чудеса случаются — надо только верить

Самая добрая новогодняя акция — возможность подарить радость ребятишкам, которые в силу обстоятельств больше других нуждаются в поддержке. Члены Правительства Чувашии присоединились к «Елке желаний», старт которой на днях дал Глава республики Олег Николаев.

Открывая традиционную волшебную акцию, руководитель региона отметил: если мечта ребенка исполняется, мир становится светлее. А Новый год — это лучший момент напомнить детям о том, что мечтать нужно смело, ведь чудеса случаются там, где в них верят.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов снял сразу два шара с «Елки желаний». Подарки от него получат юные жители столицы республики — Виктория и Захар.

Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов исполнит пожелание шестилетнего Романа Кудерова из Чебоксар. Мальчик мечтает об особом, «космическом», подарке. Эмир Нуртдинович пообещал исполнить мечту Ромы до новогодних праздников. «Помните, иногда чудо — это искреннее желание помочь. Особенно когда речь идет о детях», — отметил министр.

Первоклассница Аня из Чебоксар любит природу и мечтает о бинокле. «С радостью исполню мечту, чтобы наблюдения за растениями стали для нее еще интереснее!» — сказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

Руководитель министерства здравоохранения Лариса Тарасова осуществит пожелание четырехлетней чебоксарки Ульяны. Девочка загадала детскую коляску для кукол, и скоро ее получит. «Всегда приятно видеть улыбки на лице ребенка, ведь каждая мечта имеет огромную силу», — отметила Лариса Владимировна и попросила всех желающих присоединиться к акции.

Министру труда и социальной защиты Алене Елизаровой попалось открытка с желанием 10-летнего Егора из Чебоксар. Мальчик мечтает не о гаджетах и игрушках, а о… шахматных часах. «Мечты должны сбываться! А мы — взрослые — будем и дальше верить в детей, поддерживать их мечты и делать все, чтобы чудо случалось не только под Новый год», — добавила глава Минтруда.

Семилетняя девочка Мира мечтает о балансированном комплекте. Исполнит желание министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров. «Мы обязательно встретимся с маленькой мечтательницей в ближайшее время, чтобы воплотить ее желание в жизнь!», — заявил Максим Михайлович.

Главе Минспорта Василию Петрову выпало порадовать детишек из многодетной семьи. «В этом году мне посчастливилось стать добрым волшебником для ребят из нашей республики. Очень хочется, чтобы эти подарки принесли им радость, веру в себя и ощущение, что взрослые рядом — всегда готовы поддержать», — рассказал Василий Владимирович.

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов снял с елки шар Андрея Казакова — мальчику, как выяснилось, нужен велосипед. «Мечты должны сбываться! С радостью исполню его новогоднее желание!», — отметил Сергей Геннадьевич.

К акции также присоединилась команда столичной мэрии. Как отметил глава города Станислав Трофимов, видеть радость в глазах маленьких чебоксарцев — это большое счастье. «Новый год — время чудес, и мы вместе можем эти чудеса создавать», — убежден градоначальник. Станислав Олегович снял с елки шар многодетной семьи Алексеевых, он заверил, что мечты трех детишек сбудутся.