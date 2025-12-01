За прошедшую неделю в Чувашии не зафиксировано ни одного случая незаконной рубки елей

Профилактика приносит результат

В Чувашии подвели первые итоги усиленной охраны хвойных лесов в предпраздничный период. За прошедшую неделю, с 15 по 21 декабря, государственные лесные инспекторы не зафиксировали ни одного случая незаконной рубки новогодних елей.

Для защиты Лесного фонда была проведена масштабная профилактическая работа. Инспекторы «Лесной охраны» Минприроды Чувашии совместно с правоохранителями и общественными активистами осуществили более 100 патрулирований и рейдов. Особое внимание уделялось разъяснительной работе с населением — проведено свыше 300 бесед.

Напомним, усиленный режим охраны молодых хвойных насаждений был введен в регионе с 15 декабря и будет действовать в течение всего предновогоднего периода.

Ольга Иванова