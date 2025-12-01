«Ястребок» приземлился на постамент

В Чувашском кадетском корпусе появился уникальный памятник. На территории установили полномасштабный макет истребителя И-16, на котором начинал свой боевой путь Герой Советского Союза Александр Кочетов, имя которого носит образовательное учреждение.

Проект был реализован совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Главы республики Олега Николаева и приурочен к 80-летию Великой Победы. В церемонии открытия участвовали вице-премьер республики Владимир Степанов, министр образования Дмитрий Захаров, руководители правоохранительных органов и военного комиссариата Чувашии.

«Историческая память играет ключевую роль в формировании национальной идентичности и воспитании молодого поколения, — подчеркнул вице-премьер Владимир Степанов. — Без сохранения памяти о событиях прошлого невозможно выстроить перспективное будущее. Поэтому передача исторических знаний и опыта новым поколениям становится важнейшей задачей общества, способствующей укреплению духовных ценностей и патриотизму молодежи. Эту важную работу мы непременно продолжим».

После открытия памятника состоялась торжественная церемония принятия присяги новыми воспитанниками корпуса, которым вручили кадетские книжки.

СПРАВКА «СЧ»

Молодой летчик Александр Кочетов, уроженец Алатыря, воевал на И-16 в небе над Мелитополем, Севастополем и Сталинградом. Осенью 1942 года в сталинградском небе он сбил семь вражеских самолетов, а всего за войну на его счету оказались 34 личные воздушные победы и 488 боевых вылетов. Его имя высечено на Аллее Героев в Мелитополе. После войны полковник Кочетов посвятил себя воспитанию молодого поколения, а память о нем хранит музей «На службе Отечеству» в самом кадетском корпусе.

Филипп Афанасьев

Фото t.me/vstepanovmz21 и t.me/zaxarov21