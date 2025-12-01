«Ястребок» приземлился на постамент

И-16, впервые взлетевший в небо под управлением легендарного Валерия Чкалова, хоть и устарел морально к началу войны, но советские асы успешно громили на нем врага. Лишнее доказательство этому — сбитые Александром Кочетовым фашистские самолеты.

В Чувашском кадетском корпусе появился уникальный памятник. На территории установили полномасштабный макет истребителя И-16, на котором начинал свой боевой путь Герой Советского Союза Александр Кочетов, имя которого носит образовательное учреждение.

Проект был реализован совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Главы республики Олега Николаева и приурочен к 80-летию Великой Победы. В церемонии открытия участвовали вице-премьер республики Владимир Степанов, министр образования Дмитрий Захаров, руководители правоохранительных органов и военного комиссариата Чувашии.

«Историческая память играет ключевую роль в формировании национальной идентичности и воспитании молодого поколения, — подчеркнул вице-премьер Владимир Степанов. — Без сохранения памяти о событиях прошлого невозможно выстроить перспективное будущее. Поэтому передача исторических знаний и опыта новым поколениям становится важнейшей задачей общества, способствующей укреплению духовных ценностей и патриотизму молодежи. Эту важную работу мы непременно продолжим».

После открытия памятника состоялась торжественная церемония принятия присяги новыми воспитанниками корпуса, которым вручили кадетские книжки.

 

Принятие присяги — важный ритуал в Кадетском корпусе.

 

СПРАВКА «СЧ»

Молодой летчик Александр Кочетов, уроженец Алатыря, воевал на И-16 в небе над Мелитополем, Севастополем и Сталинградом. Осенью 1942 года в сталинградском небе он сбил семь вражеских самолетов, а всего за войну на его счету оказались 34 личные воздушные победы и 488 боевых вылетов. Его имя высечено на Аллее Героев в Мелитополе. После войны полковник Кочетов посвятил себя воспитанию молодого поколения, а память о нем хранит музей «На службе Отечеству» в самом кадетском корпусе.

Филипп Афанасьев

 

Фото t.me/vstepanovmz21 и t.me/zaxarov21

Опубликовано: 23 декабря 2025 г.


