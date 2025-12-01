Память об отце, погибшем на фронте

Потертый солдатский котелок хранит историю длиною в жизнь. Эта история началась с обещания, которое солдат не смог выполнить, но спустя десятилетия исполнили его дочь и зять.

В 1943 году сержант Илья Егоров, уходя на фронт, оставил жене на память свой котелок: «Вернусь с победой — будем пить из него твое пиво». К сожалению, вернуться в родной дом ему было не суждено. Илья Егоров погиб, защищая Родину, однако слова его, сказанные на прощание, стали пророческими.

У его трехлетней дочки Риммы война забрала все. Сначала — отца, затем и мать, не выдержавшую горя. Вместо детства — сиротская доля, голод и работа не по годам. Казалось, судьба предопределена, а связь с прошлым потеряна. Но в доме хранился тот самый котелок. Он был горьким напоминанием: из него пили поминальное пиво по отцу. А для Риммы он стал невидимой нитью к папе, которого она почти не помнила.

Как и многим в то время, девочке приходилось ежедневно бороться за выживание. Преодоление трудностей и невзгод стало способом существования. Старшая сестра заменила родителей, а Римма каждый день ходила в школу за 10 километров — тянулась к знаниям. Она не сломалась, а закалилась. Занималась спортом, стала чемпионкой района по лыжам. Упорство, выработанное в борьбе с обстоятельствами, помогло поступить в пединститут. А отцовский котелок молча напоминал о стойкости, которую он завещал им не только словами, но и своим примером.

Став учительницей английского языка, Римма Ильинична несла ученикам не только знания. Она учила главному — человечности и стойкости. Ее уроки были наполнены теплом, которого ей так не хватало в детстве. Она стала тем педагогом, которого помнят всю жизнь. Ее профессиональный талант коренился в глубоком понимании жизни, выстраданном еще в детстве.

Прошли десятилетия, но память жива. Римма Ильинична и ее муж Владимир Кузьмин каждый год выходят на шествие «Бессмертного полка» с портретом сержанта Ильи Егорова — человека, которого Владимир не видел, но считает неотрывной частью своей семьи. А после шествия — особый ритуал. Вернувшись домой, они наполняют тот самый котелок традиционным чувашским напитком. «Вдохновленные, мы молча пьем из него домашнее пиво», — рассказывают Римма и Владимир. Обещание, данное сержантом в 1943 году, спустя восемь десятилетий исполняют его дочь и зять.

История Риммы Кузьминой — это не просто рассказ о сироте, которая благодаря упорству и стараниям стала уважаемым педагогом. Это история о том, как память о героях своей семьи и любовь к ним превращают боль утраты в силу для жизни. Как обычный солдатский котелок стал важной семейной реликвией, скрепляющей прошлое, настоящее и будущее.

Владимир Прокопьев

Илья Егоров отдал жизнь, защищая Родину от врага. Фото из личного архива Риммы Кузьминой