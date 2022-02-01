Юные аниматоры есть теперь и в Цивильске

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Что может быть лучше, чем смотреть мультфильм? Конечно, создавать его самому!» — уверены педагоги цивильского детского сада «Сказка». Фото cap.ru

«Камера! Мотор!..»

Не только чебоксарские дошколята увлекаются сегодня созданием мультфильмов. Пробуют себя в анимационном творчестве и воспитанники детсадов Цивильска.
Совсем недавно в цивильском садике «Сказка» появилось профессиональное оборудование для мультипликационной анимации «Kids Animation Desk». Портативная мультстудия состоит из устройств, благодаря которым с таким, казалось бы, сложным делом, как съемочный процесс, могут справиться даже малыши.
Как рассказывают воспитатели, в новой мастерской ребята могут проявить себя как дизайнеры, мультипликаторы и даже программисты. Юные аниматоры придумывают сюжеты, готовят декорации, создают персонажей с помощью обычных карандашей, красок, цветной бумаги, пластилина и песка. А затем благодаря специальной компьютерной программе «оживляют» своих героев и озвучивают их, становясь настоящими актерами.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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