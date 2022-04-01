«Специально хóдите с палками, притворяясь инвалидами…»

В редакцию пришло письмо…

Накануне 23 февраля понадобилось по делам выехать в город. Сел в троллейбус № 15, сунул руку в карман за деньгами, чтоб заплатить за проезд и обнаружил, что забыл кошелек. Тихо говорю кондуктору (стыдно же перед пассажирами), мол, так и так, одел новую куртку, а кошелек остался в кармане старой. Забыл переложить. Не разрешите ли проехать три остановки без оплаты? А кондуктор, женщина уже в возрасте, как раскричится: «Много вас таких, пенсионеров! У вас денег — куры не клюют, а все норовите бесплатно кататься. Никакого стыда! Вы специально с палками ходите, притворяетесь инвалидами…»

Молчу, хотя обидно до слез — первый раз со мной такое. Видимо, возраст начинает подводить — 82 мне уже. Неожиданно вмешалась интеллигентного вида женщина, стала защищать меня: «У наших пенсионеров мизерная пенсия, а вы напали на старого инвалида. Им вообще положено бесплатно ездить в общественном транспорте, как в некоторых регионах. Откуда вас таких набирают в кондукторы…»

Поблагодарил я неожиданную защитницу и вышел из троллейбуса. Стало плохо, повысилось давление, еле добрался домой.

Происшедшее не дает покоя до сих пор. Есть у меня удостоверение «Дети войны». А зачем оно мне? Ведь никаких льгот не дает. Действительно, разрешили бы законодательно данной категории ездить бесплатно в общественном транспорте, вот это была бы забота! Я, к примеру, общественным транспортом за месяц пользуюсь от силы 2-4 раза. Скоро ведь и нас, детей войны, не станет…

Юрий Иванович Капитонов, Чебоксары

От редакции. Письма читателей с просьбой рассказать о льготах детям войны нет-нет да и попадаются в редакционной почте. Вот и одно из последних, от жителя Чебоксар Анатолия Федоровича Григорьева о том же: «Еще в прошлом году получил удостоверение «Дети войны». Не могли бы вы напечатать в вашей газете о льготах, которые дает это удостоверение. Помнится, Глава республики Олег Николаев обещал, что по мере возможности эти льготы будут расширены…»

Форму поддержки выбирает гражданин

Напомним, категория «Дети войны» установлена законом Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года. К ним отнесены граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. на территории СССР и проживающие в республике.

Согласно принятому тогда закону дети войны имели право на внеочередной прием на надомное социальное обслуживание социальным работником, преимущество при размещении в интернате, при выделении путевки в социально-оздоровительный центр «Вега», при приеме в отделения дневного пребывания центров социального обслуживания населения, внеочередное оказание помощи в медицинских организациях, подведомственных Минздраву Чувашии.

И как рассказали в Отделе по делам ветеранов и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты, льготы действительно были расширены. Так, с 1 июля 2021 г. для детей войны было установлено право на получение денежной компенсации в размере 25% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В перечень входит плата за найм и содержание жилья, взносы на капремонт, газоснабжение, вывоз мусора… Для тех, кто живет в домах, не имеющих центрального отопления, предусмотрено возмещение расходов на покупку топлива и транспортных услуг по доставке.

А с ноября 2021 года для названной категории льготы предоставляются и при газификации индивидуальных домов. В этом случае компенсируется часть затрат на приобретение газоиспользующего оборудования (газового котла, газовой плиты, газового духового шкафа) и приборов учета газа (газового счетчика). При этом надо иметь в виду, что компенсация предоставляется собственникам индивидуальных жилых домов и не имеющим другого жилья в собственности. Деньги выплачиваются в размере фактически произведенных затрат, но не более 20 тыс. рублей на одного заявителя.

В соответствии с действующим законодательством, при наличии у человека права на получение денежной выплаты по нескольким основаниям, выплата предоставляется по выбору и по одному основанию.