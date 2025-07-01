Первый Фестиваль финансовых игр прошел увлекательно, познавательно и полезно

Всего в стенах Национальной библиотеки Чувашии развернулось шесть площадок с играми, викторинами и квизами. Их организаторами выступили: представители кредитных организаций (Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк), волонтеры финансового просвещения и специалисты Республиканского центра финансовой грамотности.

Именно под их чутким руководством школьники, студенты, трудовые коллективы и пенсионеры «играючи» осваивали правила ведения личного и семейного бюджета, знакомились с механизмами работы финансовых рынков, выбирали наиболее надежные инструменты для сохранения и приумножения своей игровой валюты, закрепляли навыки противостояния мошенникам.

Например, благодаря игре «Инвестор», разработчиком которой является волонтер финансового просвещения, лектор Всероссийского общества «Знание» Юрий Хаматов, участники учились выстраивать финансовую стратегию, создавать и наращивать свой капитал с использованием таких современных инструментов инвестирования, как индивидуальные инвестиционные счета, накопительное страхование жизни, программа долгосрочных сбережений и др. Кстати, в 2024 году игра «Инвестор» была признана лучшей в своей номинации в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, организованном Минфином Чувашии.

В ходе игры «Чувашия — территория успеха» участники стремились заработать на рынке недвижимости. Совершая сделки купли-продажи, они «балансировали» между доходами и расходами, оценивали возможные риски и старались избежать банкротства. Как пояснил автор игры — руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Илья Тумаков, состязание построено по принципу популярной «Монополии», но до малейших деталей переработано под чувашский национальный стиль и подчеркивает специфику региона. «Благодаря такому сочетанию, одновременно с получением знаний по финансовой тематике, участники знакомятся с многообразием и богатством Чувашии в разных отраслях: от образования и культуры до экономики и туризма», — отметил он.

В отличие от обозначенных серьезных и требующих глубокого погружения настольных игр, квиз «Знатоки финансов» прошел в формате занимательной викторины, где, отвечая на вопросы, участники узнавали интересные факты из истории финансов, проверяли знания в области противодействия финансовым мошенникам. «Вопросы были интересные. На некоторые из них были очень оригинальные ответы. Я, как бывший преподаватель Канашского финансового колледжа, могу это оценить», — поделился эмоциями один из участников квиза Александр Пикалов.

Позитивную атмосферу фестиваля и разнообразие игровых локаций отметили и гости из регионов — участники форума «ВолгаФин». Они взяли на вооружение разработанные в Чувашии активности и сказали, что попробуют реализовать подобные проекты на своих территориях. А проректор по научно-инновационной деятельности Бурятского республиканского института образовательной политики Солбон Хобраков пополнил копилку игр Национальной библиотеки Чувашии играми «Школьное инициативное бюджетирование», «Инициативное бюджетирование для сельских жителей», «Малый бизнес».

«Игровая форма делает процесс изучения мира финансов увлекательным и интересным. Это способствует лучшему усвоению и закреплению полученных знаний. Вместе с тем финансовые игры как бы окунают человека в ту или иную жизненную ситуацию, дают возможность поэкспериментировать, попробовать разные стратегии и увидеть последствия своих действий, благодаря чему игроки приобретают полезный опыт, который можно перенести в реальную жизнь», — считают эксперты.

А вы играете в финансовые игры?

Кстати

Фестиваль состоялся в рамках III Открытого форума региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин» и стал продолжением обмена опытом, стартовавшего на пленарном заседании. Его участники — федеральные и региональные эксперты, представители органов власти, предприятий и организаций — обсудили, как помочь людям разбираться в деньгах, избегать мошенников и уверенно пользоваться финансовыми инструментами.

Выступая на форуме, Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что сегодня многие считают деньги в долларах, но важно чаще говорить о рубле — национальной валюте России. Особенно когда в оборот вводится цифровой рубль. По словам руководителя республики, благодаря скорректированным подходам, тесному взаимодействию

с правоохранительными и иными органами количество преступлений, совершенных в республике с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось почти на 3%.

Олег Николаев отметил, что если в прежние годы усилия по финансовому просвещению были сосредоточены на школьниках, студентах и пенсионерах, то сейчас, исходя из реалий жизни, фокус сместился на работающее население. «Уверен, начатая нами в этом

году системная работа с крупными работодателями позволит

в достаточно короткие сроки охватить еще большее количество людей и принесет еще более положительный результат», — подчеркнул Олег Николаев. Как уточнил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, в 2025 году в республике подписано уже пять трехсторонних соглашений о сотрудничестве в деле финансового просвещения между Минфином Чувашии, Отделением Банка России в Чувашской Республике и предприятиями — АО «ЧЭАЗ», ПАО «Химпром», АО «ЭЛАРА», Чувашским отделением Союза машиностроителей России и республиканской Торгово-промышленной палатой. На подходе — заключение Соглашения с Концерном «Тракторные заводы».

Татьяна Андреева