Рыбака вовремя вытащили из воды

Происшествие, которое могло иметь более трагичные последствия, случилось в воскресенье в районе городского пляжа Козловки. Во время несения дежурства сотрудники спасательной станции заметили, что недалеко от берега перевернулась лодка. Начальник смены Леонид Алексеев и спасатель Андрей Абрамычев быстро добрались к ней на катере и вытащили из воды 44-летнего мужчину. Благодаря оперативным действиям пострадавший

был быстро доставлен на берег вместе с лодкой. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Василий Григорьев