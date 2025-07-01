Подойдёт и новичкам, и специалистам

В Чувашии с начала 2025 года мобильные офисы службы занятости «Работа России» провели 108 выездных мероприятий, в рамках которых состоялось 103 информационно-консультационных дня. В офисы обратилось более 1400 человек, общее количество предоставленных мер государственной поддержки в сфере трудоустройства достигло почти 2500. Профессиональную ориентацию прошли 729 человек, среди которых 55,4% — школьники (14-17 лет) и 20,2% — граждане, готовящиеся к освобождению. Мобильные офисы службы занятости оказали содействие в трудоустройстве более 400 человек: в основном это подростки и те, кто давно не мог найти работу. В настоящее время в Чувашии действует 10 мобильных офисов, они обслуживают жителей различных муниципальных округов, выезжают в отдаленные населенные пункты.