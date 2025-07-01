И рукоделие, и урок ботаники

В теплые летние дни в поселке Вурнары прямо во дворах жилых домов работает удивительная мастерская — дети и взрослые из луговых трав и цветов плетут нарядных куколок. Занятия так и называются — «Мастер-класс на лавочке», а ведет их заведующая Вурнарским историко-краеведческим народным музеем Елена Шарипова.

В ход идут самые обычные растения, которые можно встретить на любой лужайке буквально под ногами: осока, пижма, тысячелистник, ромашка, клевер, иван-чай, полынь. Немного усердия и фантазии — и вот в руках чудесная поделка. Можно играть в куклы, а можно украсить дом и наслаждаться ароматами лета. Уличные мастер-классы Елена Шарипова проводит уже второе лето, и желающих присоединиться к творческому процессу много — такую красоту в магазине не купишь, а сколько в каждой кукле души и тепла!

Как рассказала «СЧ» Елена Ивановна, мастер-классы по созданию травниц вылились из большого проекта Вурнарского историко-краеведческого музея «Творим вместе», посвященного народной кукле. Участники этого клуба не только узнают о семейных отношениях и традициях, заведенных в русских и чувашских семьях, но и сами с увлечением создают куколок. Делают их из лыка, кусочков ткани, а летом — из природных материалов. В хорошую погоду в помещении сидеть не так интересно, и в музее решили проводить мастер-классы на улице — на дворовых и детских площадках, в тенистых уголках или прямо у подъезда на лавочке. О месте и времени проведения занятий чаще всего дети и взрослые узнают по «сарафанному радио» — в небольшом поселке за этим дело не станет. «Пыталась писать объявления через страничку музея ВКонтакте — нет, из рук в руки быстрее информация доходит», — говорит собеседница.

«Благо не так хорошо косят, травы для работы хватает, — улыбается Елена Шарипова. — Тельце делаем из жесткой травы типа осоки, а платьице — из разнотравья».

Материал для будущих красавиц детвора собирает на свой вкус — у одних на подолах расцветают ромашки, у других — желтые цветы. И попутно узнают названия травинок, народные поверья, связанные с растениями, их полезные свойства, так что мастер-класс одновременно становится еще и уроком ботаники. А чтобы дети еще лучше разбирались в живой природе, музей даже организует пешие экскурсии по лесной экотропе Вурнарского лесничества.

«Название этих кукол — Стригушка, от слова «стричь», — уточняет Елена Ивановна. — И если девочки выбирают растения для платьица своей будущей куклы по окраске цветов, то женщины предпочитают подбирать композицию исходя из лечебных свойств растений. Красный клевер — для сердца, мята — успокаивает. Получается и красиво, и полезно. Кто-то украшает такой куколкой спальню, кто-то — прихожую. И до следующего года она радует и напоминает о лете».

И стар и млад с удовольствием проводят время за созданием летнего шедевра. И все благодарят сотрудников музея за эмоции.