На заседании ВЭС представили три стратегии развития региона

Стратегии прорыва

На прошлой неделе под председательством Главы Чувашии Олега Николаева состоялось расширенное заседание Высшего экономического совета республики. В фокусе внимания оказались три масштабные стратегии, которые определят развитие региона на ближайшие годы.

Здоровье животных — качество продуктов

Одним из вопросов повестки дня была тема модернизации ветеринарной службы. Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин представил детальную стратегию развития отрасли до 2030 года.

Что изменится? В ближайшие 5 лет все 24 станции по борьбе с болезнями животных получат новое оборудование. Республиканская ветеринарная лаборатория и ее 4 филиала пройдут полную модернизацию. Особое внимание — профилактике опасных заболеваний, в этом поможет созданный противоэпизоотический отряд.

«Сегодня в отрасли работает более 800 специалистов, — отметил Шакин. — Но нам нужно привлекать молодые кадры, поэтому в планах — расширение образовательных программ совместно с Чувашским государственным аграрным университетом».

Руководитель Госветслужбы озвучил главные проекты отрасли. Это реконструкция Цивильского ветеринарно-утилизационного завода, создание единой цифровой платформы для контроля качества продукции, а также введение системы электронной ветеринарной сертификации.

«Когда мы говорим о продовольственной безопасности, речь идет не только о количестве, но и о качестве продуктов, — подчеркнул Олег Николаев. — Наша задача — чтобы чувашские молоко, мясо и другие продукты животноводства соответствовали самым строгим стандартам».

Чистый регион — лучшее наследие

Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов представил амбициозную стратегию экологической безопасности до 2035 года. Чувашия, уже входящая в топ-10 самых чистых регионов России, ставит перед собой новые цели.

До 2027 года намечено построить два новых мусоросортировочных комплекса — в Моргаушском и Батыревском округах, завершить рекультивацию трех объектов накопленного экологического ущерба, расчистить 12 км речных русел.

До 2030 года планируется вовлечь в переработку 25% всех отходов, увеличить площадь восстановленных лесов на 15%, построить участок компостирования органических отходов в Новочебоксарске.

Особый интерес вызвал проект по глубокой переработке древесины в Алатырском округе. «Это будет современное производство полного цикла, — пояснил Эмир Бедертдинов. — Из отходов деревообработки мы будем производить пеллеты для отопления, что позволит максимально использовать сырье».

«Экология — это не только чистота, но и экономика, — отметил Глава республики. — Внедряя принципы циркулярной экономики, мы создаем новые рабочие места и снижаем нагрузку на окружающую среду».

Новые горизонты для чувашских товаров

Стратегию развития экспортной деятельности до 2030 года представила врио министра экономического развития республики Лариса Рафикова. Чувашия, занимающая 4-е место в ПФО по темпам роста экспорта, планирует серьезно нарастить внешнеторговый оборот.

Определены и ключевые направления. По молочной продукции после успешного выхода на китайский рынок планируется расширение поставок в страны Ближнего Востока. По продукции химической промышленности — предприятие «Химпром» уже начало экспорт высокотехнологичных компонентов. Проглядывают перспективы и по сельхозтехнике, произведенной в Чувашии, — переговоры о поставках идут с партнерами в Казахстане и Узбекистане.

«Сегодня 95% наших экспортеров — это малый и средний бизнес, — отметила Лариса Рафикова. — Мы планируем увеличить их число в 1,7 раза, для этого создаем новые меры поддержки».

На что могут рассчитывать предприниматели Чувашии? «Экспортный кешбэк» предполагает возврат 5% от суммы контракта. Также речь идет о компенсации до 80% затрат на транспортировку товаров и организации бизнес-миссий в ключевые страны-партнеры.

Есть позитивные ожидания и от продвижения креативных индустрий. «Наша культура, ремесла, музыка — это уникальный продукт, который может заинтересовать зарубежных потребителей», — отметил заместитель Председателя Кабинета министров Дмитрий Краснов.

Направления разные — цель одна

Подводя итоги заседания, Олег Николаев подчеркнул, что все три стратегии работают на одну цель — улучшение жизни наших граждан: безопасные продукты, чистая среда, хорошая работа — это то, что действительно важно для людей.

В ближайшие месяцы по каждому направлению будут разработаны детальные планы реализации. Уже в сентябре обсудят конкретные шаги на рабочих встречах с бизнес-сообществом и муниципалитетами.

«Мы не просто ставим амбициозные цели — мы создаем механизмы их достижения, — резюмировал Глава республики. — И самое главное — все эти изменения должны быть заметны и ощутимы для каждого жителя Чувашии».

Эксперты отмечают, что представленные стратегии действительно комплексные и учитывают как текущие вызовы, так и долгосрочные перспективы развития региона. Теперь главное — их последовательная реализация, которая потребует слаженной работы власти, бизнеса и общества.

АРТЕМ ЗАХАРОВ,

руководитель Центра поддержки экспорта Чувашии: «Наш центр делает все возможное, чтобы помочь малым и средним предприятиям республики выйти на международные рынки. За последние пять лет в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» мы оказали свыше 2,2 тысячи услуг экспортерам, перевыполнив плановые показатели практически вдвое. Объем поддержанного экспорта составил почти 67 млн долларов США. Это наглядное подтверждение востребованности нашей поддержки среди бизнеса.

Планируем активно развивать новые экспортные направления, включая страны Азии и Ближнего Востока, внедрять цифровые платформы для взаимодействия с иностранными партнерами и усилить поддержку промышленного и агропромышленного экспорта». ВЛАДИМИР АНТОНОВ,

исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»: «Создана хорошая система, которая позволяет сфокусироваться на своей работе и делать то, что мы умеем, — производить машины для того, чтобы их экспортировать. И, безусловно, это вход на новые рынки: Северная Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка».

Василий Григорьев