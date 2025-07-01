Сотрудники Госавтоинспекции Чувашии помогли туристам в сложной ситуации на дороге

Как сообщили в пресс-службе управления, инцидент произошел в минувшие выходные на трассе М-7 «Волга». Экипаж специализированного батальона ДПС обнаружил стоящий на обочине автобус с группой из Перми, направлявшейся на экскурсию в Арзамас. Выяснилось, что у транспортного средства сгорела проводка под капотом, и ехать дальше он не мог. Тогда инспекторы ДПС Кирилл Арланов и Павел Теллин приняли решение оперативно помочь путешественникам: привезли пассажирам воду и перекус, организовали замену автобуса и успокоили людей. Благодаря отзывчивости и человечности офицеров полиции туристы продолжили поездку без задержек.