В Чувашии прошла масштабная реконструкция боя 1945 года

Открытый урок мужества

Более сотни реконструкторов, 260 поисковиков, образовательные площадки, выставка достижений поисковых отрядов, «Диалог с героем» и, конечно, реконструкция боя Восточно-Прусской операции — все это фестиваль «На рубеже». С 17 по 20 июля в Чувашии прошел фестиваль военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, ставший доброй традицией. В четвертый раз он объединил под своей эгидой команды из 14 регионов России и Республики Беларусь.

Фестиваль посетил Глава Чувашии Олег Николаев. Он ознакомился с выставками, работой площадок и реконструкцией, возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Совместно с участником специальной военной операции Григорием Васильевым Глава республики пообщался с участниками фестиваля в формате открытого диалога.

«Собираясь в четвертый раз, мы с вами фиксируем, что форум из года в год набирает обороты. Растет количество регионов, количество реконструкторов, а самое главное — сама реконструкция приобретает все более широкие масштабы. Это позволяет нам, с одной стороны, вспомнить отдельные сюжеты истории Великой Отечественной войны, а самое главное — через это воспоминание проложить связь между прошлым и настоящим и запустить вектор развития в будущее», — сказал Олег Николаев в приветственной речи.

Глава республики также отметил заслуги поисковиков Чувашии. Знаки отличия «За отличие в поисковом движении» III степени вручили Валерию Галямину, преподавателю Кугесьской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и Алексею Енейкину, корреспонденту ГТРК «Чувашия». Награды — за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих, а также проявленные усердие и разумную инициативу.

В дни фестиваля работали различные интерактивные и образовательные площадки. Можно было увидеть достижения поисковых отрядов из разных регионов России, ознакомиться с оборудованием для оказания первой медпомощи и учебными FPV-дронами на площадке Центра «ВОИН», поиграть в лазертаг на фоне антуражных декораций. Желающие окунуться в быт времен Великой Отечественной войны могли посетить «места дислокации подразделений» РККА и Вермахта.

В палатках демонстрировали всем желающим, как выглядели полевая почта и парикмахерская, как солдаты проводили свободное от сражений время, как была устроена связь и какие использовались предметы быта. На одной из площадок можно было научиться танцам военных лет.

АЛЕКСЕЙ ПАНЮШКИН,

клуб «Боевые друзья» (г. Лобня): «Большинство реконструкторов действительно стараются максимально точно воссоздать необходимый образ и дополнить его оригинальными элементами снаряжения, одежды и так далее. Поэтому невольно чувствуешь себя сопричастным к действиям, которые проходили 80 лет назад. И в моменте ты чувствуешь, что должен стрелять или выполнять какую-то определенную задачу, а спустя время понимаешь, насколько важным делом ты занимаешься, и чувствуешь гордость не только за себя или за клуб, но и за тех, кто защищает нас порой ценой собственной жизни. И, конечно, хочется привить нашему поколению больше патриотизма, поэтому наш клуб никогда не отказывается, когда нас зовут на подобные мероприятия».

Дмитрий Урман, руководитель Кировской поисковой организации, начинал свой путь с реконструкций. Сейчас он занимается организацией интерактивных площадок и считает это не менее важным и сложным делом: «Постепенно хочется давать дорогу молодым, а самому делиться накопленным опытом, знаниями, приоткрывать те странички, о которых не так охотно рассказывают в фильмах о войне. Чтобы заниматься реконструкцией, несомненно, нужны знания, желание, нужно купить охолощенное оружие, что-то выучить. Но это все, как правило, занимает год-два, а чтобы организовать интерактивную площадку, нужно не только разбираться в теме, но и правильно это преподнести и ответить на самые сложные вопросы, чтобы суметь пробудить у молодого поколения чувство гордости, любви к Родине».

По мнению всех присутствующих, самым ярким и запоминающимся моментом фестиваля стала реконструкция боя Восточно-Прусской операции 1945 года — вошедшей в историю как одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны, в результате которой были разгромлены 25 немецких дивизий. В ней участвовало много наших земляков из состава 139-й и 324-й стрелковых дивизий, а планированием и разработкой стратегической наступательной операции занимался уроженец Чувашии Александр Боголюбов. Выстрелы винтовок, взрывы гранат и артиллерии, подбитая техника — все создавало эффект реальности происходящего, заставляя зрителей переживать за исход давно отгремевшей битвы.

Детали Символичным моментом фестиваля стала передача недавно найденной реликвии в семью погибшего воина Великой Отечественной. Как поведала поисковик из Кировской области Оксана Мукосеева, недавно они обнаружили на раскопках медаль военных лет «За боевые заслуги». Как установили поисковики, ее владельцем оказался снайпер, призванный на фронт из Белоруссии. Они связались с белорусскими коллегами и буквально за три дня нашли сына этого солдата. «И сегодня мы, кировские поисковики, благодаря фестивалю, который объединяет людей разных регионов и возрастов, просим белорусских реконструкторов принять и бережно отвезти медаль «За боевые заслуги» Смиренова Александра Николаевича его сыну Виктору в город Брест», — сообщила Оксана Мукосеева.

Комментировал реконструкцию, как и в прошлом году, кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Сергей Кодыбайкин: «Я и сам интересуюсь и являюсь участником поискового движения. Конечно, в связи с этим имею много друзей среди реконструкторов, и когда в одном месте собирается столько единомышленников, это не может быть неинтересным. Радует, что подрастающее поколение увидит реконструкцию такого масштаба, хотя бы немножко почувствует».

Количество образцов военной техники и вооружения как Красной Армии, так и Вермахта в этом году впечатляло. Знаменитые советские танки — средний Т-34 и легкий Т-70, военные автомобили ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б, советские и немецкие мотоциклы времен Второй мировой войны — все это можно было не только увидеть, но и потрогать руками.

Владимир Кот, приехавший на фестиваль из Нижнего Новгорода, рассказал: «ГАЗ-67 с завода имени Молотова — это автомобиль, который использовался для различных военных нужд. Причем это одни из первых машин, и прошли они всю войну с сорок второго года. Конкретно на этом экземпляре установлен пулемет максим для воздушных и наземных целей, а также противотанковая пушка «сорокапятка».

Справка «СЧ»

В Чувашии действует 81 поисковое объединение с охватом более тысячи участников. Поисковики проводят экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны, строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, благоустраивают мемориалы и памятные места, ухаживают за могилами воинов на всей территории Чувашской Республики. Кроме того, активно участвуют в работе экспедиций Российского военно-исторического общества, Северного флота, Министерства обороны РФ и Русского географического общества. Экспонаты, найденные поисковиками, пополняют музейные экспозиции вузов и школ.

В республике для поисковых отрядов при образовательных организациях и молодежных поисковых объединений учреждены ежегодные гранты Главы Чувашской Республики. В 2024 году шесть таких поисковых отрядов получили гранты на общую сумму 750 тысяч рублей.

В этом году будут присуждаться:

— шесть грантов в размере 300 тыс. рублей каждый для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях Чувашской Республики;

— три гранта по 200 тыс. рублей каждый для поддержки молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике.

Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Баходир Хамраев