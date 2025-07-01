От падения с третьего этажа пострадал пятилетний чебоксарец, его госпитализировали.

В этот же день на улице Хевешской случайный прохожий заметил на земле малыша трех лет — предположительно, он тоже «вышел» в окно, и тоже с третьего этажа. По словам очевидца, в тот момент в квартире находились и другие дети, но взрослых рядом не было. И этому юному пациенту врачи оказали медицинскую помощь.

Еще один ребенок упал с лестницы дома.

Прокуратура Чувашии и медики убедительно просят родителей не оставлять малышей без присмотра и не держать окна нараспашку.