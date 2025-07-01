Чемпионка мира Алина Иванова провела мастер-класс для детей

Многие дети начинают заниматься спортом, равняясь на знаменитых атлетов. Отличный пример — заслуженный мастер спорта России, победительница чемпионата мира Алина Иванова.

На днях известная спортсменка пообщалась на стадионе «Волга» с мальчишками и девчонками в рамках проекта «Яркое лето Чувашии», инициированного руководителем региона Олегом Николаевым.

Дети имели возможность рассмотреть кубки и примерить награды Алины Ивановой. Также они расспрашивали чемпионку о секретах успеха и качествах, которые помогают стать лучшими в спорте. После встречи ребята познакомились с элементами спортивной ходьбы прямо на дорожках стадиона «Волга», получив полезные советы и рекомендации от профессиональной спортсменки, сообщают в Минспорта Чувашии.