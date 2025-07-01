Трудящихся научат пользоваться деньгами

В Чувашии проходит Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин». В третий раз это масштабное событие объединило на одной площадке экспертов, которые заботятся о том, чтобы люди безопасно и с умом пользовались финансовыми инструментами и личными сбережениями. Как отметил на открытии форума Глава республики Олег Николаев, Чувашия — признанный лидер в сфере финграмотности: восемь наших проектов попали в федеральный каталог лучших практик Минфина, кроме того, регион стал финалистом конкурса «Столица финансовой культуры». «Мы изначально делали акцент на школьниках, студентах и пенсионерах, но теперь развиваем программы финансового просвещения и для трудоспособных граждан. Пересмотрели подходы, вместе с организациями и правоохранителями внедряем новые форматы, инициируем изменения федеральных норм», — сообщил Николаев, добавив, что результат есть — финансовых преступлений становится меньше.
Опубликовано: 17 июля 2025 г.
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