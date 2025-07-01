За первое полугодие 2025 года в Чувашии собрано 95,4 млрд рублей налогов и сборов

В республике за январь — июнь 2025 года мобилизовано 95,4 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, или на 17,5% больше января — июня 2024 года.

Поступление налоговых платежей составило 68 млрд рублей, или 119,4% к соответствующему периоду прошлого года и обеспечено налогом на добавленную стоимость — на 45,2%, налогом на прибыль — на 19,6%, налогом на доходы физических лиц — на 19,2%, налогами на имущество — на 3,4%, акцизами — на 3% и остальными налогами и сборами — на 9,6%.

В федеральный бюджет собрано 36,9 млрд рублей, или на 42% больше января — июня 2024 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость – на 83,4%, налогом на прибыль — на 12,7%.

В консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 31,1 млрд рублей (45,8% от общего объема налоговых поступлений в бюджет), или 100,4% к соответствующему периоду прошлого года. В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц – 41,1%, налог на прибыль – 27,7%, налоги на имущество – 7,5%, акцизы – 5,7%.

Поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили 25,3 млрд рублей, или 96,9% к январю — июню 2024 года. В местные бюджеты собрано 5,8 млрд рублей, что на 19,6%, или на 0,9 млрд рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации составило 27,4 млрд рублей, или 113,2% к январю — июню 2024 года.