В Чебоксарах продолжается масштабный ремонт городских тротуаров и дорог в частном секторе

Будет красиво не только в центре

Как сообщили на общегородской планерке под руководством главы Чебоксар Владимира Доброхотова, к середине лета за счет бюджетных средств уже выполнен ремонт девяти тротуаров общей протяженностью около 3,5 километра. Готовы, в частности, участки по улицам Энгельса, Чапаева, Гузовского, Шумилова, Гражданская, переулку Механический, проспектам Тракторостроителей и Мира. На тротуаре по улице Баумана работы идут с опережением графика, а благодаря достигнутой экономии до конца августа будет отремонтирован тротуар по улице Ленинградской — от Красной площади до площади Республики. Всего в городском бюджете на 2025 год по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Чебоксары» предусмотрено 30 млн рублей на ремонт тротуаров вдоль дорог.

Впервые в истории города Чебоксары по поручению главы Чебоксар Владимира Доброхотова начались масштабные работы по приведению в порядок дорог частного сектора. Из бюджета города на 2025 год на это выделено 50 млн рублей. В этом году ремонт затронет 13 дорог общей протяженностью 8 километров. Градоначальник обратил внимание на сдачу объектов в надлежащем виде — необходимо, чтобы в контракт закладывались не только ремонтные работы, но и благоустройство прилегающих к дороге участков, выравнивание грунта и посев газонной травы.