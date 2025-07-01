В Чебоксарских дворах появится новый асфальт и современные фонари

По программе благоустройства дворовых территорий в Чебоксарах планируются ремонтные работы по адресу: проспект Тракторостроителей, 77 и строительство сетей наружного освещения возле домов по улице Гастелло, 17 и 23.

По этим адресам прошли выездные совещания, на которые пригласили жильцов и подрядчиков. На встречу приехали депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Валерий Павлов, директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрей Шестаков и квартальный уполномоченный управы по Калининскому району администрации города Чебоксары Денис Иванов.

Необходимость благоустройства дорожного покрытия во дворе на проспекте Тракторостроителей назрела давно. Ямы доставляют неудобства как пешеходам, так и автомобилистам. Во время совещания во дворе собрались бабушки с внуками, мамы с колясками, взрослые и подростки. Им сообщили, что благоустройством территорий займется компания ООО «Стройком».

В 2020 году во дворе на улице Гастелло по программе «Формирование современной городской среды» были построены новые детские площадки. Дорога вдоль них пользуется популярностью у жителей района, здесь любят гулять мамы с детьми. Теперь для безопасности здесь установят дополнительное освещение. Этим займется компания ООО «ВолгаРемСтрой». Во дворе появятся новые опоры освещения и светильники.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов: «Благоустройство двора по адресу: Тракторостроителей, 77 ведется в рамках народной программы «Единой России». В частности, в нашем городе благоустраиваются сотни дворов. Ремонт проходит комплексно: и тротуары, и дороги проезжей части».

Надежда Андреева, Виктория Петрунина