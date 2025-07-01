Молодежь идет учиться на медсестёр и сварщиков

Чувашии все больше учеников после девятого класса принимают решение поступать в техникумы и колледжи. На сегодня, по данным регионального Минобразования, в ссузы республики подано свыше 16 тыс. заявлений. Наиболее популярны среди абитуриентов столичные заведения: МЦК-ЧЭМК, медицинский и педагогический колледжи. Самыми востребованными направлениями подготовки остаются информационные технологии, эксплуатация электрического и электромеханического оборудования, а также специальности — сварщик, преподаватель начальных классов и медсестра. Высокий интерес к среднему профессиональному образованию в министерстве объясняют весомой поддержкой материальной базы техникумов. В последние годы благодаря усилиям руководства республики в рамках федеральной программы «Профессионалитет» активно обновляются мастерские ссузов, кроме того, в регионе создаются новые кластеры, отвечающие запросам экономики. В ведомстве напомнили, что подавать документы в учебные заведения можно до середины августа.