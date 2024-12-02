Открытые двери… в энергетику

Приветствуя юных гостей, заместитель начальника центра управления сетями филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Роман Ефимов назвал их коллегами неслучайно: Северное производственное отделение филиала посетили студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий и Чувашского аграрного университета, обучающиеся по энергетическим специальностям.

Оттого и интерес гостей к работе ЦУС — вполне профессиональный.

«Контроль и мониторинг состояния распределительных сетей и есть одна из основных функций центра, — рассказывает Роман Николаевич. — Сюда стекается вся информация, и именно отсюда четко отслеживается работа сетевого оборудования не только Северного ПО, но и всего филиала «Чувашэнерго».

ЦУС оборудован по последнему слову техники, на огромном, как в кинотеатре, экране, светящемся разноцветными линиями, отражены все сети, находящиеся на балансе «Чувашэнерго», — протяженность только воздушных линий электропередачи всех классов напряжения составляет почти 22 тыс. километров. И 101 подстанция напряжением 35-110 кВ как на ладони. Состояние энерголиний видно даже в отдаленных деревнях республики.

ЦУС координирует действия диспетчерских служб всех трех производственных отделений филиала, районов электрических сетей, потому и работа очень ответственная. По словам Романа Николаевича, «сюда просто так не попадают, отбор строгий — нужны не только знания, но и опыт оперативной работы». Впрочем, чувство ответственности необходимо не только диспетчеру, это то качество, которым, пожалуй, должен обладать каждый без исключения энергетик. И не только потому, что их работа сопряжена с опасностью. Спрос с представителей этой славной профессии — особый. Нацеленный на поддержание в работоспособном состоянии всего оборудования подстанций и ЛЭП труд энергетиков был, есть и будет той основой, на чем держится и развивается промышленность, сельское хозяйство, транспорт, обеспечиваются комфортные условия жизни людей, что, безусловно, связано с огромной ответственностью.

Увиденное в ЦУС молодежь, кажется, впечатлило. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — как раз тот случай. «Энергетика — та отрасль, которую только по книгам, сидя в аудитории, изучить вряд ли возможно. Здесь же все наглядно — экскурсия совместила интересное с полезным», — отметил в разговоре с корреспондентом газеты один из студентов, назвавшийся Андреем. Впрочем, «экскурсия в энергетику» на этом еще не завершилась: беседа о профессии, ее востребованности продолжилась в актовом зале производственного отделения — на «диалог на равных» со студентами вызвался заместитель директора — главный инженер филиала «Чувашэнерго» Ярослав Курюмов. В словах «на равных», кстати, есть и буквальный смысл. Ярослав Георгиевич, несмотря на солидную должность, и сам молодой. Ему 35 лет, представитель славной семейной династии энергетиков — «бабушка с дедушкой, родители, брат — все энергетики», назначение в Чувашию получил всего-то четыре месяца назад — перевелся из Саратовского филиала сетевой компании. Вот и карты ему в руки в общении с молодежью.

Живой интерес юношей и девушек вызвал рассказ о деятельности филиала «Чувашэнерго», коллектив которого сегодня насчитывает порядка 1,5 тыс. сотрудников. Ярослав Георгиевич не стал скрывать, что персонал «взрослеет» — средний возраст составляет 47 лет. Обеспечение преемственности поколений для такой сложной отрасли, как энергетика, не прихоть, а насущная необходимость — без нее немыслимы успешная деятельность и развитие компании. И работа с прицелом на профориентацию детей, молодежи сегодня является важной составляющей кадровой политики энергокомпании. Традиционными стали дни открытых дверей — энергообъекты ежегодно посещают сотни школьников и студентов. Организовали даже энергокружки — пока в двух школах республики. Ребята посещают дополнительные занятия по физике с уклоном на отрасль энергетики. Студенты проходят производственную практику в филиале — хорошая возможность увидеть их в деле. Ну и сами присматриваются к возможному будущему месту работы.

Филиал успешно возрождает традиции трудового воспитания молодежи. В летний сезон бойцы студотряда «Энергетик 21», обучающиеся по энергетическому направлению, работают в филиале, после получения диплома многие из них возвращаются сюда уже на постоянную работу. И кто сказал, что энергетика — не женская профессия? Одна из тех самых бывших студотрядовцев, Ксения Туктарева, тоже пришла на встречу со студентами. В штате энергокомпании она всего лишь около трех лет — и уже ведущий инженер сектора организации технического обслуживания и ремонтов. Выбором профессии девушка довольна. Признается, что ей все интересно — нравится бывать на энергообъектах. Она принимает активное участие в работе совета молодежи «Чувашэнерго»: «Приятно осознавать, что развиваюсь не только в профессиональном плане. Спорт, творчество, волонтерская работа — жизнь кипит!»

Достойная зарплата, соцпакет, дружный коллектив и т.д. — рассказывая об этих преимуществах работы в филиале, Ярослав Курюмов тоже акцентировал внимание юношей и девушек на возможностях карьерного роста в большой компании. Ну главным инженером сразу, конечно, не становятся, «сам начинал с низов — сначала был электрослесарем», но его пример, согласитесь, говорит о многом.

— Диспетчерская служба, релейщики, IT-специалисты, ремонты… Направлений, где можно реализовать свои способности, множество. Кто хочет, стремится к профессиональному росту — для него у нас все двери открыты. И руководство филиала также открыто для диалога с молодежью. Мы готовы не только слушать, но и слышать своих молодых коллег, — заверил заместитель директора — главный инженер филиала «Чувашэнерго».