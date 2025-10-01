В Чувашии проходит профориентационная акция «Неделя без турникетов»

В гостях у профессий

Всероссийская акция дает школьникам и студентам уникальную возможность познакомиться с работой ведущих предприятий региона.

К примеру, будущие инженеры посетили чебоксарское предприятие ООО «Релематика». Юные гости составили представление о производстве микропроцессорных терминалов и шкафов релейной защиты, узнали об условиях труда и перспективах карьерного роста в компании.

Финансовая грамотность обсуждалась во время визита в Национальный банк по Чувашской Республике. Для молодых посетителей был организован увлекательный мастер-класс «Банкнотная лаборатория». Специалисты банка продемонстрировали последние выпуски денежных купюр и научили ребят определять подлинность банкнот, распознавать признаки подделки.

Одна из популярных площадок акции — Детский технопарк «Кванториум» города Чебоксары. Здесь ребята погружаются в мир технических инноваций и знакомятся с перспективными инженерными специальностями.

Сельское хозяйство нового поколения представили ученикам Тренькасинской школы Чебоксарского округа на агрофирме «Ольдеевская». Будущие аграрии увидели, как современные технологии контролируют состояние урожая, и узнали о методе защиты растений с помощью энтомофагов — полезных насекомых, борющихся с вредителями экологически безопасными способами.

Молочное производство стало темой экскурсии для одиннадцатиклассников ишлейской школы на ферме АО «Чурачикское». Ребята встретились с ветеринарами, зоотехниками и операторами машинного доения. Школьники оценили современное оборудование для выращивания и откорма телят и механизацию рабочих процессов.