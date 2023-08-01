В приоритете — воспитание и профориентация

На августовском совещании учителя республики обсудили итоги и определили задачи на новый учебный год

«Мудрый, терпеливый и искренний… Педагог XXI века — это универсальная личность, синтез профессионализма, творчества и искусства». С таких слов в пятницу в зале Чувашского государственного театра оперы и балета началось пленарное заседание большого августовского педсовета, который традиционно проходит в Чувашии в преддверии нового учебного года. На нем педагогическое сообщество определяется с ориентирами в образовании, знакомится с новшествами и ставит цели на ближайшую перспективу.

Лаборатории, мастерские, IT-кубы…

О том, каких высот достигли школы, детские сады, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Чувашии, ярко рассказала выставка достижений и инноваций системы образования республики, развернувшаяся в театральном фойе до начала конференции. На ней педагоги вместе со своими воспитанниками охотно делились образовательными ноу-хау.

Так, в Янышской школе Чебоксарского округа вот уже два года открыты двери центра «Точка роста», и, по словам учителя физики и математики Эвелины Васильевой, у ребят заметно вырос интерес к астрономии и точным наукам. Кабинет со всевозможными приборами и датчиками для изучения явлений природы никогда не пустует — школьники приходят сюда и после уроков.

А Чебоксарский профессиональный колледж имени Н.В. Никольского в этом году выиграл федеральный грант в размере 65 млн рублей по федеральному проекту «Профессионалитет». За счет этих средств в учебном заведении не только сделают ремонт, но и создадут современные рабочие зоны для студентов-педагогов. В колледже, например, появятся новые учебные пространства по работе с особенными детьми и с новыми цифровыми технологиями, лаборатория воспитательной работы со своей медиастудией, кабинет ОБЖ и охраны здоровья, а также учебный фитнес-центр с тренажерами для будущих учителей физкультуры. Учебному заведению, кстати, в этом году почти вдвое увеличили контрольные цифры приема на бюджетное обучение, а среди направлений подготовки в колледже появились востребованные специальности в сфере инклюзивного образования.

Мастерские и лаборатории развернули и другие образовательные учреждения. Вот маленькие рукодельницы из чебоксарского детсада № 202 уверенно строчат платочки на миниатюрной детской швейной машинке. В дошкольном учреждении есть «Детская академия мастерства», в которой девочки учатся шить, вышивать, по-настоящему готовить блюда. А совсем скоро на средства гранта в садике откроют столярную мастерскую для мальчиков.

«Когда дети видят свой труд, это вызывает у них столько радости!» — отмечают педагоги. А вот в мантиях и шарфах, как у Гарри Поттера, свои разработки демонстрируют юные воспитанники новочебоксарского детского технопарка «Кванториум» Антон Емельянов и Дмитрий Мартьянов. Считая, что в химии много волшебства, ребята придумали виртуальную школу по изучению этой науки в стиле Хогвартса. Надев специальные VR-очки дополненной реальности, можно понять, как проходят те или иные химические реакции.

В школах — новые задачи

Открыло республиканскую конференцию педагогов, которая в этом году прошла под знаком единого образовательного пространства, видеообращение министра просвещения России Сергея Кравцова. Глава федерального ведомства рассказал об изменениях, которые появятся в системе образования с нового учебного года. «Важно, что профессия востребована. Растет престиж и интерес к педагогике среди молодежи, — отметил министр. — В эту приемную кампанию поданы рекордные 355 тысяч заявлений на педагогические специальности в педвузы». Глава Минпросвещения сообщил, что на федеральном и региональном уровнях продолжают принимать меры по поддержке учителей. Так, на четверть увеличилось количество денежных премий учителям за достижения в педагогической деятельности.

Обратил внимание он и на новые задачи. В прошлом году были утверждены обновленные общеобразовательные программы, единые для всех школ страны и по всем предметам. Планомерно разрабатываются и единые учебники. До конца 2025 года, по словам федерального министра, по всем предметам будут подготовлены государственные учебники. Полностью на них перейдут в России в ближайшие пять лет.

Особое место в условиях, когда Запад пытается исказить правду, занимают учебники истории, которые должны стать опорой в защите исторической памяти. Неслучайно именно по новейшей истории для 10 и 11-х классов и созданы первые единые государственные учебники. В них синхронизированы события отечественной и всеобщей истории, отдельный раздел посвящен СВО и вхождению новых регионов в состав России. До первого сентября новый учебник для 11-го класса будет поставлен во все школы страны, а в Чувашии его, кстати, уже передали во все муниципалитеты. В 2024 году единые государственные учебники по истории будут готовы и для 5-9-х классов.

Цифра Более 20 тысяч человек заняты в сфере образования в Чувашии

В приоритете — воспитание. По понедельникам, после поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна, в школах продолжатся занятия «Разговоры о важном». Еще один приоритет — профориентация. В новом учебном году во всех школах вводится единая модель профориентации для учеников с 6-го по 11-й классы. В рамках «Профминимума» каждую неделю по четвергам будут проходить внеурочные занятия по профориентации «Россия — мои горизонты».

Сергей Кравцов также рассказал, что по всей стране продолжатся масштабные программы по обновлению инфраструктуры системы образования, реализация программ строительства школ и детских садов, капитального ремонта учебных заведений. Так, в этом году по всей стране заработают 415 новых школ, более 1700 зданий откроются после капремонта. А в селах и малых городах в рамках нацпроекта «Образование» распахнут двери новые образовательные центры «Точки роста», «IT-кубы», «Кванториумы» и спортивные объекты. «Поставлена цель — войти в десятку стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы практически добились этого. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах», — обозначил Сергей Кравцов.

Важны и форма, и содержание

Продолжил тему ключевых задач министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Но прежде он подвел некоторые итоги. О важности отрасли, по его словам, свидетельствуют цифры бюджета — на сферу образования в регионе выделяется почти треть республиканского бюджета — 29,5 млрд рублей. А значимость благородной миссии педагога подчеркивает решение Президента страны объявить 2023 год Годом педагога и наставника.

В минувшем учебном году педагоги республики не раз доказывали свой высокий уровень. Так, учитель чебоксарской школы № 40 Александр Степанов стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка», а педагог Центра образования и комплексного сопровождения детей Диана Васильева вошла в десятку лучших дефектологов России. Воспитанники чувашских педагогов добиваются прекрасных результатов: помимо того что растет число стобалльников за ЕГЭ, все больше ребят становятся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. По этому показателю республика даже вошла в топ-20 российских регионов.

Как и по всей России, в предстоящем учебном году, как отметил министр, в республике продолжится переход к единому для всей страны содержанию общего образования — с сентября для обучающихся всех классов вводятся федеральные основные образовательные программы. Такое же нововведение появится и в дошкольном образовании. Кроме того, особое внимание в новом учебном году уделят обучению финансовой грамотности, сопровождению молодых педагогов, развитию сельских школ, которые в последние годы, как было отмечено в докладе министра, почти ни в чем не уступают городским.

Большая роль в выстраивании единого образовательного пространства отводится и системе дополнительного образования. «Призываю образовательные организации стать для ребенка социальным лифтом, помогая ему раскрыться через олимпиадное и конкурсное движение и получить поддержку сильнейших педагогов, тренеров, ученых», — обозначил глава ведомства. Значимым шагом в формировании единого цифрового образовательного пространства стала и интеграция учебного профиля «Сферум» в систему электронного образования.

Важно также развивать и популяризировать чувашский язык. Как отметил Дмитрий Захаров, в школах Чувашии его изучают 77% школьников. С обновлением ФГОС подготовлены рабочие программы по чувашскому языку и литературе, которые включены в состав федеральных основных общеобразовательных программ. А с этого года учреждены три гранта по 500 тысяч рублей для школ, реализующих лучшие практики обучения чувашскому языку.

На первый план выходят вопросы патриотического воспитания, привития трудолюбия, профориентации. Дмитрий Захаров напомнил, что совсем недавно Президент страны подписал поправки к Закону «Об образовании», по которым термин «воспитание» дополнен компонентом по формированию трудолюбия и ответственного отношения к труду. Теперь школьников будут привлекать к озеленению пришкольной территории и другой посильной и полезной работе. А что касается профориентационного нововведения в 6-11-х классах, министр заметил, что в Чувашии мероприятия по выбору профессии проводятся уже довольно давно. Так, по инициативе Главы Чувашии реализуется проект «УПК21» — участвующие в нем ученики старших классов вместе с аттестатом получают еще и первую профессию.

Остаются приоритетными, по словам министра, и вопросы инфраструктуры. В этом году капремонт проходит в 41 школе Чувашии, строится 8 новых школ, на возведение которых выделяются внушительные суммы.

Справка «СЧ»

Не просто профессия

Сегодня в Чувашии трудятся более 9 тысяч учителей, более 4 тысяч воспитателей, свыше 1,5 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения, а в общей сложности в отрасли заняты свыше 20 тысяч человек. Каждый третий отмечен государственными наградами. Республика уверенно занимает лидирующие позиции в сфере образования. Неоднократно был отмечен республиканский опыт в области профориентации. Положительные отзывы получали не только проекты «УПК21», «День в столице», но и работа с профильными классами.

С каждым годом растет число выпускников, окончивших школу с наивысшим баллом. В этом году их стало почти вдвое больше — по результатам ЕГЭ 79 человек получили 100 баллов, пятеро — 200. Увеличивается число участников всероссийских олимпиад. В этом году 16 детей из Чувашии боролись за звание лучшего — победный трофей привезли трое, один школьник стал призером по двум предметам. Подготовившие победителей педагоги согласно распоряжению Главы Чувашии получат 250 тысяч рублей, призеров — 150 тысяч. Учреждены премии и для мастеров, подготовивших сильнейших на полях Национального чемпионата по профессиональному мастерству. По итогам финала 2022 года команда Чувашии завоевала три золотые медали, одно «серебро» и шесть «бронз», а также 15 медальонов за профессионализм. Участие в финале обеспечило республике 17-е место в рейтинге среди 83 регионов страны.

Особое отношение к педагогам на селе. В республике реализуется программа «Земский учитель». С 2020 года 12 педагогов переехали на село и получили выплаты в 1 млн рублей.

Знаковым событием этого года в Чувашии, проходящего под знаком Года педагога и наставника в России, стало введение в республике еще одного почетного звания — «Народный учитель Чувашской Республики». С этого года его будут присваивать педагогам со стажем работы свыше 25 лет. В дополнение к уже существующим мерам в республике предусмотрены выплаты для молодых специалистов на селе и в малых городах, введены денежные поощрения для победителей республиканских конкурсов профмастерства педагогов (а их 11), увеличены размеры ежегодных грантов для учителей и образовательных организаций.

Образование — дело общее

Крайне важной составляющей назвал современную школьную инфраструктуру Глава Чувашии Олег Николаев. Чтобы она была удобной и безопасной, помогала решать педагогам важные задачи, республика привлекает как федеральные, так и собственные средства. Начатый в 2021 году капремонт школ помог преобразиться десяткам учебных заведений по всей республике. В Чувашии эту задачу взялись решать в комплексе — здания не просто капитально ремонтируют, но еще и благоустраивают территорию. В этом году 39 школ вместе с капремонтом получили также ограждения, стадионы, другие важные объекты. Как заверил Олег Николаев, эту программу в республике продолжат. Кроме того, в рамках федеральной программы в Чувашии обновляют спортивные залы — их в этом году отремонтируют 10.

Важно, по словам Олега Николаева, наполнять инфраструктуру содержанием. Так, в рамках проекта «Самбо в школу» в учебные заведения республики поступит 10 комплектов ролл-матов, которые можно быстро развернуть в школьных спортивных залах для занятий самбо. Другой пример — содействие бизнеса интересу к той или иной профессии. Строящаяся школа в Новочебоксарске, например, взята под кураторство «Химпрома», который намерен сделать из нее лучшую школу в области химии. А в Вурнарском округе фирма «Август» планирует взять под крыло дополнительный корпус к школе № 1, строительство которой будет идти по концессии.

«Если мы будем находиться в постоянном поиске тех направлений, которые будут развивать инфраструктуру, поддерживать педагогов, то мы сможем получить еще лучшие результаты. А это наши победители на олимпиадах, стобалльники и так далее. Уверен, тогда у нас будет еще больше успешных практик и побед», — нацелил на дальнейшую работу Олег Николаев.

Поприветствовали и поблагодарили педагогов за работу председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов и лидер Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Отличившихся работников образования наградили почетными грамотами.