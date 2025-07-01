Аграрии Чувашии договорились с партнёрами из Азии

В Новосибирске на международной закупочной сессии для предприятий пищевой промышленности и АПК свою продукцию представили три компании из Чувашии. К ней проявили интерес зарубежные дистрибьюторы. За три дня проведена серия переговоров, обсуждены условия сотрудничества. Партнеры из ОАЭ и Саудовской Аравии предложили помощь в сертификации нашей молочной продукции. Достигнуты предварительные договоренности о поставке образцов сублимированных изделий из фруктов и ягод. Высокие оценки получили и кондитерские изделия, прорабатываются детали будущих контрактов. В рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» Республиканский центр поддержки экспорта рассматривает возможность проведения аналогичной закупочной сессии в Чувашии.