Аграрии Чувашии договорились с партнёрами из Азии

В Новосибирске на международной закупочной сессии для предприятий пищевой промышленности и АПК свою продукцию представили три компании из Чувашии. К ней проявили интерес зарубежные дистрибьюторы. За три дня проведена серия переговоров, обсуждены условия сотрудничества. Партнеры из ОАЭ и Саудовской Аравии предложили помощь в сертификации нашей молочной продукции. Достигнуты предварительные договоренности о поставке образцов сублимированных изделий из фруктов и ягод. Высокие оценки получили и кондитерские изделия, прорабатываются детали будущих контрактов. В рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» Республиканский центр поддержки экспорта рассматривает возможность проведения аналогичной закупочной сессии в Чувашии.
Опубликовано: 17 июля 2025 г.
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