На передовой агротехнологий: чем удивил «День поля» в этом году

Республиканская выставка техники и технологий «День поля — 2025» символически открылась экспозицией чувашских машиностроителей. Первое, что встречало гостей, — пневматическая сеялка «АНИШ», кормоуборочное устройство и роторная косилка, не уступающие зарубежным аналогам. Но гарантирующие близкий и быстрый сервис — предприятие-изготовитель «Техмашхолдинг» находится совсем близко к чувашским аграриям — в Чебоксарах.

Из интересных новинок можно отметить трактор «Агромаш-Lovol 904», производство которого локализовано в республике. А несколько хозяйств сразу получили ключи от новой техники: комбайны белорусского производства, российские опрыскиватели и другую современную сельхозтехнику.

Оживление царило у стенда «Ростсельмаша». Здесь в присутствии Главы Чувашии Олега Николаева руководителю одного из крупнейших агрохолдингов республики также вручили ключи от нового комбайна. Машина отправится на жатву прямо с выставочной площадки, став наглядным примером «быстрого перехода» инноваций в практику.

Традиционно большой интерес вызвала экспозиция компании «ФосАгро». Производитель представил полный спектр фосфорсодержащих и комплексных удобрений, включая продукты с микроэлементами и жидкие формулы. Ежегодно чувашские хозяйства получают свыше 20 тыс. тонн такой продукции для повышения урожайности и качества зерна.

Олег Николаев, открывая форум, подчеркнул, что «День поля» давно перерос рамки обычной выставки. «Мы собрались здесь, чтобы оценить, какие изменения происходят в технологиях, в организации работ в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе. Нам важно учесть их в стратегии дальнейших действий, определить, как лучше организовать поддержку, как повысить урожайность, с максимальным эффектом использовать нашу землю, — обратился к собравшимся руководитель республики. — Развивая аграрный комплекс, сельское хозяйство, мы развиваем и наши села, делаем их комфортнее для жизни и труда».

Цифра 69 организаций из 15 регионов страны были представлены в этом году на «Дне поля». В том числе — 28 поставщиков техники и средств защиты растений.

Особое внимание на выставке уделили подготовке специалистов. Глава республики вместе с директором Чувашского филиала Россельхозбанка Ириной Письменской вручили дипломы 30 выпускникам «Школы фермера». В этом году обучение фокусировалось на овощеводстве и птицеводстве — ключевых направлениях для региона.

Ярким моментом стало вручение грантов «Агростартап» 20 начинающим фермерам. Общая сумма поддержки составила 99 млн рублей. По инициативе главы региона размер каждого гранта увеличен на 1 млн рублей — теперь начинающие аграрии могут получить до 5 млн рублей на развитие своего дела.

Чувашский НИИ сельского хозяйства показал на выставке 315 образцов культур на опытных участках. «Специалисты испытывают передовые агротехнологии, изучают адаптацию различных новых культур к местным условиям, а также проводят исследования по биологизации почв и оценке эффективности средств защиты растений. В дальнейшем наши аграрии смогут внедрять те инновации, которые успешно прошли испытания», — пояснила врио министра сельского хозяйства Инна Волкова.

Завершился «День поля» подписанием важного соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом Чувашии и компанией «Навигатор — Новое машиностроение», которое позволит обеспечить аграриев качественной техникой.