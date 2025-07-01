Мариинско-Посадский центр социального обслуживания провел благотворительную акцию

Специалисты службы навестили 10 жителей округа старше 65 лет: передали продуктовые наборы, собранные АО «Марпосадкабель», и проконсультировали по волнующим вопросам, узнали о потребностях и трудностях. Помощь оказывается пожилым людям с небольшим доходом, а также пенсионерам и инвалидам, не имеющим поддержки со стороны родственников. «Огромное спасибо, что не забываете о нас», — искренне выразила благодарность соцработникам 89-летняя Алевтина Гавриловна из деревни Юрьевка.
Опубликовано: 15 июля 2025 г.
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