Выплаты многодетным семьям проиндексируют

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство Чувашской Республики предложило внести ряд изменений в действующий порядок социальных выплат. Инициативы призваны сделать поддержку наиболее уязвимых слоев населения более эффективной и адресной.

Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 16 августа 2024 г. № 477», разработанное Министерством труда и социальной защиты региона, предполагает повышение размера единовременной выплаты на одежду и спортивную форму для учащихся из многодетных семей.

Предусматривается индексирование ранее установленного размера выплаты в связи с ростом инфляции и изменением индекса потребительских цен. Индекс, применяемый для расчета новой суммы, составляет 1,1104, что приведет к увеличению выплаты на 1420 рублей. Таким образом, новый размер единовременной выплаты — 14280 рублей.

На выплату компенсации планируется направить около 128,6 млн рублей. По итогам 2024 года она произведена 4583 получателям на 8865 детей на сумму 114 млн рублей, сообщает Минтруда Чувашии.

Опубликовано: 15 июля 2025 г.


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