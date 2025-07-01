Выплаты многодетным семьям проиндексируют

Правительство Чувашской Республики предложило внести ряд изменений в действующий порядок социальных выплат. Инициативы призваны сделать поддержку наиболее уязвимых слоев населения более эффективной и адресной.

Постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 16 августа 2024 г. № 477», разработанное Министерством труда и социальной защиты региона, предполагает повышение размера единовременной выплаты на одежду и спортивную форму для учащихся из многодетных семей.

Предусматривается индексирование ранее установленного размера выплаты в связи с ростом инфляции и изменением индекса потребительских цен. Индекс, применяемый для расчета новой суммы, составляет 1,1104, что приведет к увеличению выплаты на 1420 рублей. Таким образом, новый размер единовременной выплаты — 14280 рублей.

На выплату компенсации планируется направить около 128,6 млн рублей. По итогам 2024 года она произведена 4583 получателям на 8865 детей на сумму 114 млн рублей, сообщает Минтруда Чувашии.