Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ
Председатель Кабинета министров Чувашской Республики

«Последние штрихи доделывают в агромаркете местной продукции «Пехет». Помните, как было меньше недели назад? Коробки, ящики… А теперь полноценная картинка сложилась, и со временем открытия тоже определились. 18 июля в 12.00 на нижней парковке ТРЦ «Каскад» начнется торжественная программа с выступлениями артистов, детской анимацией, мастер-классами и розыгрышами подарков, а затем распахнутся сами двери самого пространства. Проделано многое, интереса немало. Хочу обратиться ко всему фермерскому сообществу республики. Понимаем: непросто сейчас — заготовка кормов, приступили к уборке зерновых. Но призываю быть активнее и широко представлять свою продукцию в «Пехете». Пока еще есть небольшое количество свободных мест. Обращаться можно и нужно в ассоциацию «Народный фермер Чувашии».

Опубликовано: 15 июля 2025 г.


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