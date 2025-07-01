СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ

Председатель Кабинета министров Чувашской Республики

«Последние штрихи доделывают в агромаркете местной продукции «Пехет». Помните, как было меньше недели назад? Коробки, ящики… А теперь полноценная картинка сложилась, и со временем открытия тоже определились. 18 июля в 12.00 на нижней парковке ТРЦ «Каскад» начнется торжественная программа с выступлениями артистов, детской анимацией, мастер-классами и розыгрышами подарков, а затем распахнутся сами двери самого пространства. Проделано многое, интереса немало. Хочу обратиться ко всему фермерскому сообществу республики. Понимаем: непросто сейчас — заготовка кормов, приступили к уборке зерновых. Но призываю быть активнее и широко представлять свою продукцию в «Пехете». Пока еще есть небольшое количество свободных мест. Обращаться можно и нужно в ассоциацию «Народный фермер Чувашии».