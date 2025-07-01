Техника готова, урожай ожидается высокий

Ход сезонных полевых работ обсудили на еженедельной правительственной планерке, которую провел председатель Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов. Врио министра сельского хозяйства Инна Волкова доложила о полной готовности комплексов к уборке зерновых и зернобобовых культур, а также к приемке зерна.

В минувшую субботу Глава Чувашии Олег Николаев дал старт уборочной кампании в республике. В своем ТГ-канале он отметил, что «состояние полей внушает уверенность: потенциал урожая высокий, и есть все шансы превзойти показатели прошлого года». Из 30 сортов яровой пшеницы на территории республики наиболее распространены «ульяновская-100», «архат», «экада-109», «московская-35» отечественной и «ликамеро» импортной селекции. Аграрии республики располагают 75 зерноочистительными и 153 зерносушильными комплексами. В уборке урожая планируется задействовать более 700 зерноуборочных комбайнов.

Благодаря государственной поддержке парк сельхозтехники существенно обновлен: 30% — современные машины в возрасте до 5 лет. За первое полугодие 2025 года 95 сельхозтоваропроизводителями приобретено 208 единиц техники. Это обеспечивает высокую производительность и надежность, а также значительно снижает потери урожая. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 320 га, что является одним из самых низких показателей среди регионов ПФО. В текущем году в уборочной страде впервые примут участие инновационные мощные комбайны, такие как ТОРУМ-785 роторного типа и Т-500 производства Ростсельмаш, способные убрать свыше двух тысяч гектаров различных культур за сезон.

«Для своевременного проведения кормозаготовительных и уборочных работ на топливо, смазочные материалы и запасные части требуется порядка 1,2 млрд рублей. Господдержку до аграриев доводим своевременно. По нашим расчетам, выделенные средства в полной мере обеспечат потребность и позволят провести все работы без сбоев и задержек», — отметила Инна Волкова.

В целом на поддержку аграриев в этом году предусмотрено более 5,3 млрд рублей, включая 1,3 млрд рублей на льготное кредитование. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 1,9 млрд рублей, что составляет 48,2% от запланированного годового объема. Также объявлено 17 конкурсных отборов на предоставление различных видов поддержки сельхозпроизводителям общим объемом 1,2 млрд рублей. Среди них — поддержка растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, инфраструктуры АПК и стимулирующие выплаты специалистам. В первой декаде августа средства господдержки будут доведены до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме.

ИННА ВОЛКОВА,

врио министра сельского хозяйства Чувашской Республики: «Сезонные работы — это важный, даже ключевой этап для аграрного сектора, и от их успешного проведения зависит продовольственная безопасность. Успех здесь во многом зависит от нашей совместной работы: от руководителей хозяйств и специалистов аграрных организаций до эффективной господдержки. Только тесное взаимодействие позволит нам добиться поставленных целей и высоких результатов».

Филипп Афанасьев