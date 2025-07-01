Улучшают обстановку

Глава города Чебоксары Владимир Доброхотов проинспектировал ход ремонтных работ на территории школ.

№ 24 и 10. Здания обоих образовательных учреждений были капитально обновлены в 2023 году. В школе № 24 необходимо построить футбольную площадку, воркаут-площадки, прыжковую яму, выполнить монтаж брусчатки, ремонт асфальтового покрытия, устройство пешеходных дорожек. Также предусмотрены строительство площадки для сбора ТБО, освещения, установка ограждения футбольного поля. Объем выполненных работ составляет 25%. В школе № 10 ведется устройство и ремонт асфальтового покрытия, пешеходных и беговых дорожек, спортивных площадок. Выполнено 40% работ. Владимир Доброхотов отметил, что городские власти ждут от подрядчиков неукоснительного соблюдения графиков и качественного результата. Всего в этом сезоне благоустраивается территория десяти чебоксарских школ.