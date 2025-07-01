Глобальные вызовы — местные решения

На Высшем экономическом совете Чувашии обсудили стратегию развития сферы культуры и агропромышленного комплекса.

Расширенное заседание ВЭС республики прошло вчера под председательством руководителя региона Олега Николаева. В фокусе обсуждения — стратегии развития отраслей, которые призваны сделать Чувашию комфортным и устойчиво развивающимся регионом. Режим обсуждений на Высшем экономическом совете, как всегда, не академичный, а достаточно свободный. Олег Николаев не у трибуны, а в зале с микрофоном в руке, слово может взять любой.

Открывая заседание, Глава Чувашии подчеркнул, что цели на ближайшие годы — это не просто технические задачи, а стратегия роста, где каждый региональный проект должен быть логично встроен в федеральную повестку.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашской Республики: «Экономическая политика должна опираться на реальные потребности жителей и поддерживать инициативу. А культура и агропромышленный комплекс — это не только отрасли, это душа и хлеб республики».

Культура — ресурс развития

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова представила Стратегию развития государственной культурной политики до 2030 года. В центре документа — сохранение традиций, цифровая трансформация, обновление учреждений и подготовка кадров.

Ключевые положения: модернизация 290 объектов культуры на общую сумму более 15 млрд рублей, реализация четырех мегапроектов — «Чувашия космическая», «Рубежи Победы», «Библиотеки Чувашии. Перезагрузка» и «Дом культуры. Новый формат». Важная стратегически миссия — внедрять цифровые сервисы и продолжить развитие библиотек нового поколения. Особый акцент — на программе «Земский работник культуры»: поставлена задача до 2030 года привлекать в сельские учреждения ежегодно по 8 специалистов. В SWOT-анализе Светланы Каликовой тематика кадрового наполнения отрасли звучала как особо важный акцент министерства.

Отдельное внимание уделено сохранению чувашского языка: ежегодная закупка литературы на родном языке, проведение конкурсов и спектаклей, поддержка детского и молодежного творчества.

Стратегия предполагает вовлечение в культурную жизнь максимального числа жителей. В год мероприятия подведомственных учреждений посещают более 770 тысяч человек, проводится около 2700 событий. В дальнейшем эти цифры будут только расти. Культура становится не только пространством для сохранения памяти, но и точкой притяжения для молодежи, местом самореализации, развития креативной индустрии и роста качества жизни.

АПК — системный подход

С программой развития агропромышленного комплекса на Высшем экономическом совете выступила врио министра сельского хозяйства Инна Волкова. В числе заявленных приоритетов — поддержка фермерства, развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, цифровизация агросектора.

Докладчик подчеркнула важность внедрения новых форматов поддержки: «Чувашский хмель», гранты на развитие семейных ферм, агротуризм. Планируется комплексная работа по подготовке кадров и развитию мелиоративных систем. Один из аграриев в режиме «свободного микрофона» отметил достижения отрасли уже на данном этапе, когда реализация ряда стратегических инициатив только начинается. И добавил, что заниматься в Чувашии бизнесом в этой сфере сегодня «по-настоящему круто». И это правда, республику часто приводят в пример как регион мощной господдержки аграриев.

Совет обсудил создание отраслевых кластеров, меры по борьбе с кадровым дефицитом на селе, развитие кооперации между малыми и крупными аграриями. Заседание показало: Чувашия движется в сторону системного управления, где каждое направление дополняет друг друга. Вопросы культуры и АПК неразрывно связаны с качеством жизни, социальной стабильностью и устойчивостью экономики. Высший экономический совет вновь подтвердил свою роль как площадки для принятия стратегических решений, где слышат как экспертов и чиновников, так и самих жителей республики.