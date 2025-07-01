Трагедии можно избежать

В республику вернулась жара. А это значит, что люди чаще стали открывать нараспашку окна, и дети, остающиеся дома без присмотра взрослых — в большой опасности. Только за последние два дня в Чебоксарах из окон многоэтажек выпали два малыша. 8 июля около восьми вечера на площади Победы пятилетний мальчик сорвался с третьего этажа. Ребенка доставили в больницу, врачи оказывают ему помощь. На следующий день примерно в девять утра в полицию поступила информация, что из окна дома по улице Хевешской вывалился ребенок. Предварительно установлено — трехлетний мальчик также упал с третьего этажа. Причем в тот момент дома находились и другие дети, а вот взрослых не было. Пострадавшего малыша увезли в больницу. Прокуратура Чувашии напоминает родителям, что нужно внимательнее присматривать за детьми, не оставлять маленьких ребятишек одних, устанавливать на рамы фиксаторы и прочие средства защиты, чтобы чада не открывали окна.