В роли ремесленников и звонарей

Шумно и весело прошла Тихвинская ярмарка в Цивильске, о которой мы рассказали в предыдущем номере. Но люди все еще продолжают делиться своими фотографиями, видеорепортажами и яркими впечатлениями. Вот и в загашнике нашего корреспондента остались подробности, например, о том, насколько популярными оказались во время народных гуляний мастер-классы.

«Тренировали» моторику и воображение

«Одно дело — любоваться какой-то игрушкой, колокольчиком или свистулькой, и совсем другое — делать ее самому», — поделилась мнением молодая мама Ирина Федорова. На фестиваль в Цивильск она специально приехала из Чебоксар с двумя дочками — Елизаветой и Ангелиной.

Насмотревшись на диковинные поделки в торговых рядах, девочки захотели смастерить что-то красивое своими руками. И вместе с мамой нашли на ярмарке несколько творческих уголков, которые организовали местные учреждения культуры. Тут можно было вволю повышивать, порисовать и полепить. Кстати, такой формат ярмарки пришелся по душе семьям с детьми, а некоторые родители даже просили передать дирекции мероприятия, чтобы в будущем мастер-классов было побольше.

Мальчишки и девчонки увлеченно лепили тарелочки, фигурки петушков и мишек из кусочков белой глины, раскрашивали акрилом уже заранее приготовленные детали. Организаторы мастер-класса по изготовлению керамической игрушки — педагоги Ольга Филиппова и Наталья Степанова признались, что учеников в их палатке оказалось так много, что все запасы глины юные подмастерья израсходовали за пару часов.

«Благодаря лепке у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, тренируется память. А пока ребятишки корпят над своими шедеврами, мы рассказываем им об истории Цивильска, о Тихвинской ярмарке, о чувашском фольклоре. За увлекательной работой все лучше запоминается», — заметила Ольга Анатольевна.

Правой рукой — за маленькие колокольчики, левой — за средние

Сразу после лепки Елизавета и Ангелина поспешили на мастер-класс Ильи Михайлова, которого считают единственным незрячим звонарем в России. Колокольному искусству молодой человек обучался в йошкар-олинском центре православия, затем повышал свою квалификацию на конкурсах, окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств. Именно по его инициативе в столице республики стали проводить фестиваль «Волжские перезвоны». Сейчас мастер руководит Чебоксарской школой колокольного звона и представляет в нашем регионе международный центр колокольного искусства.

«Чтобы получился красивый звук, прежде всего, нужно желание и усердие», — говорил Илья Михайлов собравшимся вокруг передвижной звонницы ребятам, которым не терпелось приступить к делу. Рассказывал, что в храме используются разные виды звона, и у каждого свои особенности, что звонить нужно мерно, выдерживая ритм. «Правой рукой тянем за маленькие колокольчики, левой — за средние…» — наставлял мастер.

Пока посетители ярмарки пробовали себя в роли звонарей, Илья рассказал корреспонденту «СЧ» о том, что колокола — это продолжение его души. Он не видит людей физически, но когда обучает, то чувствует их духовно.

Не так давно молодой человек переехал в Цивильск и планирует открыть здесь филиал своей школы. Вот и учеников уже набирает, как маленьких, так и взрослых, словом, всех, кому по душе колокольные перезвоны. В Тихвинском женском монастыре он дал первый мастер-класс, и подумывает о том, чтобы вести свой курс при воскресной школе, если, конечно, его идею поддержат в святой обители.

Дети с удивлением узнали, что и в храмах нынче пользуются цифровыми технологиями. Так, в большинстве чебоксарских церквей, по словам Ильи Михайлова, установлен «электронный звонарь». Это автоматизированная система, которая управляет настоящими колоколами с помощью специальных приводов и воспроизводит звуки в точном соответствии с канонами. Изначально она создавалась в помощь звонарю — как тренажер или на случай, если он заболеет. Но теперь «электроника» грозит окончательно сместить старинное искусство. И это очень тревожит Илью.

«Согласен, выходят чистые и отрегулированные звуки, но, на мой взгляд, это звон без души. Человек всегда вкладывает в свой труд свои эмоции, настроение. Это как с хлебом — всегда вкуснее тот, что приготовлен руками», — поделился мыслями собеседник. Признался, что к своему искусству он относится не только с любовью и трепетом, но и с благодарностью, ведь колокольный звон оказывает благотворное влияние на людей.

В 2020 году у Ильи был ученик, который страдал осложнением после ковида, жаловался, что его не слушаются руки, но после нескольких занятий координация стала налаживаться. Был среди выпускников школы и молодой человек с ДЦП. «Когда Александр только начал заниматься, приходилось звонницу пододвигать к стене, чтобы он мог на нее опираться спиной. А к концу обучения Саша так натренировался, что мы с ним даже в Ульяновск на фестиваль съездили», — сообщил музыкант.

Сейчас Илья Михайлов готовится к очередному выступлению. В конце июля в Елабуге будет проходить еще одна знаменитая ярмарка — Спасская, и лучшие звонари России традиционно выступят на ее сцене. Кстати, недавно цивилянин завел телеграм-канал «Звонкий вечер», где рассказывает о своем творчестве, знакомит с колокольным искусством и выставляет фото и видео с репетиций, фестивалей и концертов. Вести блог ему помогают специальная программа, которая преобразует голос в текст и наоборот, и хорошие друзья — вот это «живое» участие неравнодушных людей особенно ценит незрячий мастер.

Возле передвижной звонницы Ильи Михайлова то и дело собирались слушатели. Каждый смог прикоснуться к колоколам и попытаться повторить перезвоны. Фото из личного архива Ильи Михайлова