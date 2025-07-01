В Чебоксарах прошел форум «Многодетная Чувашия»

В холле Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля развернулась колоритная выставка — семьи представляли свои изделия. Наладить бизнес им помог социальный контракт. В республике действует комплексная система поддержки многодетных, отметил Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя участников форума. Проводится он в третий раз, а значит — уже традиция. Когда у человека есть большая дружная семья, он уверен в своем будущем, подчеркнула председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Состоялась торжественная церемония награждения семей, являющихся примером для окружающих. Из рук руководителя региона они получили ордена «Родительская слава», «За любовь и верность», медали, знаки материнской славы «Анне». Мероприятие украсили яркие номера творческих коллективов. Затем работа форума продолжилась по тематическим секциям. Подробности — в следующем номере «СЧ».
Опубликовано: 7 июля 2025 г.
Читайте также:
Когда дети — награда
Семья из Новочебоксарска представит Чувашию на конкурсе «Семья года»
В Ибресинском районе в дома многодетных поступит газ
Многодетной семье Шишовых вручили юбилейные медали в честь 100-летия Чувашской автономии
Определен порядок единовременных выплат малоимущим семьям с детьми-школьниками
Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов» ждет своих участников
Цитата номера
257 многодетных семей получили в этом году земельные участки