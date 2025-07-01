В Чебоксарах прошел форум «Многодетная Чувашия»

В холле Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля развернулась колоритная выставка — семьи представляли свои изделия. Наладить бизнес им помог социальный контракт. В республике действует комплексная система поддержки многодетных, отметил Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя участников форума. Проводится он в третий раз, а значит — уже традиция. Когда у человека есть большая дружная семья, он уверен в своем будущем, подчеркнула председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Состоялась торжественная церемония награждения семей, являющихся примером для окружающих. Из рук руководителя региона они получили ордена «Родительская слава», «За любовь и верность», медали, знаки материнской славы «Анне». Мероприятие украсили яркие номера творческих коллективов. Затем работа форума продолжилась по тематическим секциям. Подробности — в следующем номере «СЧ».