Чей облик привлекательнее?

Чебоксары, Алатырь, Мариинский Посад и Ядрин участвуют во Всероссийском народном голосовании «Город с самой интересной архитектурой». Минстрой Чувашии вместе с руководителем ведомства Владимиром Максимовым приглашают жителей региона и наших земляков из других уголков страны поддержать города Чувашии, обладающие уникальным архитектурным наследием. Поделиться своим мнением, какой муниципалитет краше, можно в телеграм-канале Проектной дирекции Минстроя России, где уже подготовлены карточки с кратким описанием достопримечательностей. Кстати, на вечер 2 июля проголосовало свыше 3 тыс. человек. В рейтинге пока лидирует Алатырь. Вторую и третью позицию с небольшим отрывом друг от друга занимают Ядрин и столица республики. Замыкает четверку Мариинский Посад.