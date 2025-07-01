Чей облик привлекательнее?

Чебоксары, Алатырь, Мариинский Посад и Ядрин участвуют во Всероссийском народном голосовании «Город с самой интересной архитектурой». Минстрой Чувашии вместе с руководителем ведомства Владимиром Максимовым приглашают жителей региона и наших земляков из других уголков страны поддержать города Чувашии, обладающие уникальным архитектурным наследием. Поделиться своим мнением, какой муниципалитет краше, можно в телеграм-канале Проектной дирекции Минстроя России, где уже подготовлены карточки с кратким описанием достопримечательностей. Кстати, на вечер 2 июля проголосовало свыше 3 тыс. человек. В рейтинге пока лидирует Алатырь. Вторую и третью позицию с небольшим отрывом друг от друга занимают Ядрин и столица республики. Замыкает четверку Мариинский Посад.
Опубликовано: 2 июля 2025 г.
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