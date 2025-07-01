Сердца полны горя и гордости

Именем Героя России Евгения Александрова назовут улицу и школу.

«Золотую Звезду» и Почетную грамоту Президента страны передал Глава Чувашии Олег Николаев родным гвардии сержанта Евгения Александрова. Бойца посмертно удостоили звания «Герой России». Торжественная церемония прошла в центре культурного развития Цивильска.

Для Жени — это родной город. Тут он родился, рос, учился. С юных лет проявлял интерес к спорту, поэзии и военному делу. После окончания девятого класса школы № 2 поступил в Цивильский аграрно-технологический техникум. В 2018 году Александрова призвали в армию и направили в Воздушно-десантные войска. Во время службы молодой человек решил связать судьбу с 217-м гвардейским парашютно-десантным полком. Там он прошел путь от рядового солдата до командира отделения.

По словам однополчан, Евгений был настоящим профессионалом, требовательным наставником и надежным товарищем. Служил в Сирии, а с ноября 2022 года принимал участие в спецоперации.

В зоне СВО, командуя отделением, гвардии сержант Александров умело организовывал оборонительные и штурмовые операции, что позволяло выполнять боевые задачи с минимальными потерями. Был награжден двумя орденами Мужества, медалями Суворова, «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» и «Участник специальной военной операции».

20 октября 2023 года при захвате опорных пунктов ВСУ в районе Берховского водохранилища Евгений Александров возглавил штурмовую группу, попавшую в окружение. Действуя смело и уверенно, повел товарищей вперед, уничтожая на своем пути боевиков. Подразделение наткнулось на расчет крупнокалиберного пулемета, под интенсивным обстрелом ребятам буквально пришлось прижаться к земле. Но цивилянин сумел спасти подчиненных, направив свое оружие в упор на врага.

Бойцы быстро сориентировались и задавили-таки противника огнем, но во время боя командир получил смертельное ранение…

Как рассказал врио командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин, прибывший на церемонию передачи медали, благодаря отваге Александрова была успешно завершена серьезная боевая операция. «Принимая командование штурмовой группой, Евгений осознавал, что успех операции зависит только от него. Он повел за собой вверенных ему бойцов и ценой своей жизни выполнил поставленную задачу», — подчеркнул генерал-майор.

Вручая золотой символ героизма и мужества родителям бойца — Сергею Николаевичу и Алине Николаевне — Глава Чувашии поблагодарил их за воспитание истинного патриота, настоящего мужчины, который своей отвагой мог вдохновлять других и вести за собой. Присутствовали на церемонии также брат и сестра Жени — Николай и Мария.

«Память о Евгении, о его героическом поступке навечно останется в наших сердцах», — заверил Олег Николаев, отметив, что герои не умирают, пока мы помним их подвиг. Руководитель региона сообщил, что имя нашего земляка будет увековечено: в ближайшее время в его честь назовут школу и улицу.

Отец Героя России Сергей Александров в ответном слове признался, что их с супругой сердца полны горя и гордости. Он рассказал, что старший сын сам выбрал путь служения Родине, мечтал защищать страну. И поблагодарил Главу республики и всех собравшихся за поддержку, за то, что помнят о Жене. «Пусть его подвиг вдохновляет нас на добрые дела и мирные поступки», — пожелал Сергей Николаевич.

Героизм Евгения Александрова — пример для молодого поколения. Фото cap.ru