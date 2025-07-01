Горячая вода возвращается

С 16 июня для проведения плановых гидравлических испытаний в новоюжном и центральном районах Чебоксар для 925 многоквартирных домов и 262 социальных объектов на две недели была ограничена подача горячей воды. Но по сей день многим жителям столицы приходится пользоваться только холодной.

Первые сигналы от чебоксарцев по этому поводу поступили в Государственную жилищную инспекцию республики уже 23 июня. Тема активно обсуждалась и в социальных сетях. Время шло, сроки возобновления горячего водоснабжения отодвигались, а люди продолжали греть воду в кастрюлях. В дело вмешался Глава Чувашии Олег Николаев.

«Необходимо дать оценку действиям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. При выявлении нарушений — принять меры в рамках закона, вплоть до привлечения виновных к ответственности. Если права людей нарушены — они должны быть восстановлены, при необходимости — провести перерасчеты», — подчеркнул Олег Николаев.

В Госжилинспекции сообщили, что в отношении ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» назначена проверка — необходимо выяснить, не превышены ли предельные сроки ограничения по горячей воде при проведении плановых и аварийных работ.

«Также мы снимем архивы по приборам учета в многоквартирных домах для того, чтобы понять, когда и какого качества горячая вода поступила. Если окажется, что вопрос только в обеспечении циркуляции по инженерным сетям внутри дома, то будет дана оценка и действиям управляющих организаций. В случае выявления нарушений в отношении всех ответственных должностных лиц будут составлены административные дела», — прокомментировал руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков.

В начале недели состоялась экстренная встреча главы Чебоксар Владимира Доброхотова с руководством ПАО «Т Плюс», на которой предметно рассмотрели причины задержек, установили по каждому объекту конкретные сроки восстановления. «Идет уменьшение числа жилых домов по ограничению подачи горячей воды. Поставил задачу, чтобы к концу недели все дома были на циркуляции горячего водоснабжения. Контролировать процесс будем ежедневно», — сообщил Владимир Доброхотов.

На сегодня энергетики проводят ремонтные работы по устранению повреждений на трубопроводах по адресам Хевешская, 5а, Гагарина, 12, Хузангая, 28 и 30а, Николаева, 10. Десять бригад работает в дневную смену, две — в ночную. Вчера директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков проверил каждый объект. По итогам выезда он отметил, что плановые работы по испытаниям гидравлических сетей выявили множество критических повреждений.

При этом руководитель филиала подчеркнул, что система трубопроводов в некоторых районах города сильно изношена. «Например, на улице Хевешской, 5а трубы уложили в 1972 году. И за такой продолжительный период ни одна из предыдущих эксплуатирующих организаций не перекладывала трубы, и мы не в состоянии в течение трех лет переложить весь город. У нас есть долгосрочная программа по ремонту и перекладке тепловых сетей, которая согласована с администрацией города, и мы ее исполняем», — сказал Сергей Ушаков.

Директор филиала энергосбытовой компании извинился перед горожанами за доставленные неудобства. Однако это необходимая мера для того, чтобы не допустить серьезных аварий в зимний отопительный сезон. «До конца недели мы планируем возобновить подачу воды», — добавил Сергей Анатольевич. А в официальном телеграм-канале филиал «Т Плюс» проинформировал, что по тем адресам, где фиксируется снижение температуры горячей воды, автоматически будет выполнен перерасчет в беззаявительном порядке.