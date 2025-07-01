Предложено семь кандидатов

На портале «Открытый город» началось голосование по выбору почетного гражданина города Чебоксары.

Соискателей на звание выдвинули трудовые коллективы и общественные организации. Комиссия при администрации города Чебоксары отобрала семь кандидатов. Среди них: Виктор Семенов, тренер –преподаватель спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Елены Николаевой; Михаил Шамис, генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ»; Ираида Яшина, директор школы № 40; Геннадий Иванов, старший тренер–преподаватель спортивной школы имени В.С. Соколова; Борис Глинкин, тренер-преподаватель спортивной школы «Энергия»; Владимир Тимофеев, первый заместитель генерального директора АО «Чебоксарский речной порт»; Михаил Резников, генеральный директор АО «ЧПО имени В.И. Чапаева».

Голосование завершится 10 июля.