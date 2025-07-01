Облегчит понимание

В многофункциональных центрах Чувашии появится голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. ИИ-ассистент для терминалов и сайта МФЦ разработают и внедрят в сотрудничестве с компанией «Яндекс» в течение двух лет, сообщает Минэкономразвития Чувашии.

Планируется, что новый ИИ-сервис будет проводить онлайн-консультации по перечню услуг, проверять обращения, автоматически заполнять заявления по шаблонам и снабжать терминалы для самообслуживания в МФЦ голосовой навигацией. Благодаря внедрению ИИ-помощника время обслуживания на стойке может снизиться на 20-30%. При этом планируется, что вырастет число дистанционного взаимодействия и повысится доступность госуслуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, технологии ИИ будут использоваться в едином колл-центре МФЦ Чувашии для распознавания чувашской речи и перевода ее на русский язык.

По словам вице-премьера Дмитрия Краснова, сотрудники МФЦ республики ежемесячно обрабатывают порядка семи тысяч обращений. К тому же в МФЦ региона внедрен экстерриториальный принцип — они принимают посетителей вне зависимости от того, где человек прописан. По такому же принципу работает и единый колл-центр, куда поступают звонки со всех муниципалитетов Чувашии. Таким образом, планируемое внедрение голосового помощника, разговаривающего на чувашском языке, особенно актуально для жителей сельской местности.

Также в сотрудничестве с «Яндексом» Чувашия намерена внедрить интеллектуального ассистента для поликлиник и больниц республики. Планируется, что с помощью этого сервиса пациенты смогут записаться на прием к врачу и получить консультацию при подготовке к процедурам.