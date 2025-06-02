Проект из Чувашии стал призером V Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация»

Разработка «ASOFT.Платформа» компании «АСофт21» удостоилась второго места в номинации «Управление информационными ресурсами».

«ASOFT.Платформа» — программный комплекс, который позволяет на одной площадке собирать, обрабатывать и анализировать любые региональные данные, а также автоматизировать множество бизнес-процессов. Как подчеркивают в Минцифры Чувашии, благодаря платформе государственные органы могут быстро обмениваться информацией, упростить получение услуг для граждан, формировать отчеты и анализировать большие объемы данных. Например, платформа оптимизирует процессы, от аккредитации журналистов до мониторинга школьного питания и подачи заявок на реализацию инициативных проектов. А малоимущие семьи могут получать бесплатную юридическую помощь без лишних документов. «ASOFT.Платформа» была использована для построения региональной системы управления данными (РСУД) в Чувашской Республике и реализации различных ведомственных кейсов.

Национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация» проводится с 2020 года. Организатор — Экспертный центр электронного государства. На конкурс 2025 года поступило 218 проектов из 30 регионов, из них в финал вышло сорок решений.