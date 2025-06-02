Доброе слово о мастере: Леонид Никитин удостоен нагрудного знака «За заслуги»

В дружном коллективе редакции «Советской Чувашии» – особая радость и законная гордость. Наш уважаемый коллега, опытнейший журналист, истинный мастер слова Леонид Викторович Никитин удостоен высокой награды – почетного нагрудного знака Союза журналистов России «За заслуги».

Председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров по этому случаю специально приехал в редакцию «СЧ», чтобы лично впервые в республике вручить подобный знак и поздравить своего коллегу. Он напомнил, что награда – не просто форма поощрения, а «признание многолетнего, самоотверженного труда на ниве отечественной журналистики, весомого вклада в сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия нашей великой страны».

Для читателей «Советской Чувашии» и всей республиканской журналистской братии имя Леонида Никитина – синоним глубокой, вдумчивой, очерковой журналистики. Не зря очерк называют «королем» художественно-публицистических жанров. И Леонид Викторович – настоящий мастер этого сложнейшего, трудоемкого ремесла. Ведь написать по-настоящему хороший очерк под силу лишь тому, кто виртуозно владеет всем арсеналом журналистских методов, кто умеет не просто наблюдать жизнь со стороны, но исследовать ее, вникать в суть явлений и человеческих судеб.

Именно эту роль очерка Леонид Викторович всегда ценил превыше всего. Для него очерк – это всегда путешествие в новую действительность, ее изучение и осмысление для читателя. Его материалы – это не сухая констатация фактов, а живые истории, наполненные дыханием времени, характерами героев, размышлениями о важном. Они требуют кропотливого сбора материала, проникновения в суть проблемы, умения выстроить повествование так, чтобы оно задевало за живое.

Полвека в строю! Биография Леонида Викторовича – это настоящая энциклопедия чувашской журналистики. Родившись в Чебоксарах в 1949 году, он прошел путь от школьного учителя русского языка и литературы в Шоршелах до ведущих позиций на Чувашском радио и телевидении, где работал корреспондентом, редактором, главным редактором телевидения, заместителем председателя ГТРК «Чувашия». Его голос звучал в информационно-аналитической программе «Панорама», его организаторский талант способствовал развитию телерадиокомпании. Позже Леонид Викторович вносил свой вклад в издания «Аргументы и факты – Чувашия», «Чебоксарские новости», корпоративный журнал «Четра». А с 2013 года его опыт, мудрость и неподдельная любовь к слову обогащают редакцию «Советской Чувашии».

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1996), лауреат журналистской премии имени С.В. Эльгера (2016), победитель республиканского конкурса «Экономическое возрождение Чувашии» (1999) – эти регалии лишь подтверждают профессиональное признание Леонида Никитина. Член Союза журналистов СССР с 1977 года, он и сегодня остается в строю, являясь примером преданности профессии, интеллигентности и глубочайшей порядочности.

Коллеги знают Леонида Викторовича не только как блестящего профессионала, но и как удивительно скромного, отзывчивого человека, всегда готового поделиться своим богатейшим опытом, дать мудрый совет. Его спокойная уверенность, живой блеск в глазах, когда речь заходит о любимом деле, и неизменная доброжелательность создают вокруг него особую атмосферу уважения и тепла.

Дорогой Леонид Викторович!

От всей души поздравляем Вас с высокой наградой! Знак «За заслуги» – это достойное признание Вашего многолетнего, поистине самоотверженного труда во благо российской журналистики и родной Чувашии. Спасибо Вам за Ваше мастерство, за Вашу преданность профессии, за Ваши пронзительные очерки, которые учат нас видеть и понимать жизнь глубже. Ваш опыт – бесценен, Ваше присутствие в коллективе – большая честь и удача для всех нас. Здоровья Вам, неиссякаемого вдохновения, новых творческих открытий и благодарных читателей! Пусть Ваше перо еще долгие годы остается острым, а душа – молодой!

Владимир Васильев, главный редактор газеты «Советская Чувашия»