Жёсткие условия для развития экономики

Как денежно-кредитная политика влияет на людей и бизнес

Еще совсем недавно все внимание общественности было приковано к Петербургскому международному экономическому форуму. А уже сегодня деловое сообщество вновь находится в режиме открытого диалога, но только в столице Чувашии, где на гостеприимной площадке театра оперы и балета проходит Чебоксарский экономический форум.

За несколько дней до начала мероприятия Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что ряд вопросов, которые поднимались в Петербурге, обязательно найдет отражение в повестке круглых столов и дискуссионных площадок в Чебоксарах. Уже вчера в день открытия форума состоялось много интересных встреч. Говорили о технологическом суверенитете, креативных индустриях, искусственном интеллекте. Все темы так или иначе касались и республики.

На одной из панельных дискуссий первого дня речь шла о влиянии денежно-кредитной политики на экономику региона — «Бизнес в эпоху высоких ставок». Основная цель ДКП — обеспечение ценовой стабильности, то есть низкой и устойчивой инфляции. Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Если между спросом и предложением возникает дисбаланс, то инфляция растет. И высокая инфляция отрицательно влияет на сбережения, потребление, производство, инвестиции и в целом на условия для устойчивого развития экономики.

Спикерами дискуссии выступили знатоки своего дела: советник Председателя Центрального банка Российской Федерации Кирилл Тремасов, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова.

В первую очередь стоит отметить, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. А это, напомним, 4%. Позицию Центробанка представил Кирилл Тремасов.

«Да, мы были вынуждены перейти к жесткой денежно-кредитной политике. Первые результаты уже видны. Всплеск цен удалось погасить. Но мы пока не уверены, что это замедление носит устойчивый характер», — сказал Кирилл Викторович.

И далее уточнил, почему нет уверенности, что замедление цен «устаканилось». Например, перегрев рынка труда. Безработица продолжает держаться на историческом минимуме — 2,2%. Конкретно в Чувашии — 2,3%. Такая ситуация с кадрами толкает рост зарплат, при этом производительность труда не повышается, что является мощным проинфляционным фактором, который раскручивает инфляцию по всей стране.

Федеральный спикер также поделился базовым прогнозом Банка России по среднегодовой ключевой ставке в этом году. Она будет находиться в диапазоне 19,5% — 21,5%. «Но только в том случае, если все будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом», — уточнил Кирилл Тремасов.

Конечно, инфляционные процессы в стране затрагивают и Чувашию. Свою точку зрения на ситуацию в экономике региона высказал руководитель Минфина Михаил Ноздряков. Предприятия столкнулись с теми же трудностями, что и многие производственные организации страны при жестких денежно-кредитных условиях. При этом было отмечено, что разработанная в республике Комплексная программа социально-экономического развития Чувашии на следующие пять лет включает в себя все механизмы инвестиций со стороны бизнеса и государственной поддержки.

Вообще вопрос господдержки некоторых отраслей вызвал жаркую дискуссию специалистов. С одной стороны, по мнению главы Минфина республики, денежные субсидии идут в экономику, что не повышает проинфляционные риски. «Бюджетный процесс у нас выстроен, так что благодаря госпрограммам каждый рубль идет на конкретный результат», — отметил Михаил Ноздряков.

С другой стороны, по мнению Кирилла Тремасова, какая-то часть экономики, которая субсидируется, становится нечувствительной к мерам ДКП, для всех остальных рыночная кредитная ставка будет выше.

Как пояснила заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова, в республике предприятия держатся не только за счет господдержки. «Мы работаем со всеми банками на рыночных условиях», — добавила она.

В ходе панельной дискуссии спикеры также отвечали и на вопросы представителей банковского сектора, бизнес-сообщества, ключевых предприятий республики.