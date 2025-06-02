Трудятся, воспитывают и спасают

Лучшим врачам, учителям, строителям и представителям многих других профессий, которые своим каждодневным трудом делают Чувашию сильнее и успешнее, Глава республики Олег Николаев вручил государственные награды. Церемония прошла в зале торжеств Дома Правительства. Также руководитель региона отметил вклад многодетных родителей в укрепление института семьи и воспитание чад. А мама троих детей Надежда Цветкова удостоена особой медали «За спасение погибавших». Летом 2024 года на чебоксарском пляже женщина, не раздумывая, бросилась спасать подростков на Волге. Благодаря ее смелости и решительности из беды удалось вызволить юношу и девушку. Указ о награждении «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» подписал Президент Владимир Путин. «Спасибо за ваш труд, отвагу и любовь к родной земле!» — поблагодарил Олег Николаев.