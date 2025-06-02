Отдых по правилам

Воспитанники пришкольного лагеря новочебоксарского кадетского лицея «Остров героев» познакомились с работой сотрудников Госавтоинспекции. Стражи дорог рассказали кадетам о правилах дорожного движения.

Особое внимание было уделено безопасности на пешеходных переходах, использованию световозвращающих элементов в темное время суток и правилам поведения в транспорте. Юные новочебоксарцы активно задавали вопросы, а после познавательной беседы вместе с инспекторами отправились на улицы города. Пригодились памятки, которые ребята сделали своими руками — яркие рисунки и простые, но важные напоминания о правилах дорожного движения. Дети раздавали их водителям и пешеходам.

В лагере «Романтики» в Яльчиках правилам дорожного движения посвятили целый день под названием «Безопасное колесо». Для ребят были организованы игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель» и викторина «Светофорик».

В селе Порецком тренер-преподаватель спортивной школы «Дельфин» Ирина Агафонова провела мастер-класс по стрельбе из лука для воспитанников лагеря «Волна». Первая часть занятия была посвящена технике и правилам безопасности. После этого дети попробовали свои силы в новом для них виде спорта. Ребята остались довольны.

Отдыхающие в пришкольных лагерях «Непоседы» и «Солнышко» Красноармейского округа также с интересом проводят время. На днях в этом убедились члены общественной палаты муниципалитета и представители администрации, которые проверили работу учреждений. Для детей открыты библиотеки, физкультурно-оздоровительные площадки, игровые комнаты, спортивные залы. Школьники выезжают на экскурсии и в плавательный бассейн. Общественники также уделили особое внимание вопросам безопасности.

Все лагеря получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, пищеблоки оборудованы в соответствии с СанПиНом.