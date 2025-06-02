Дети пели о Родине

Фестиваль-конкурс «Цветы Чувашии» собрал юных талантов со всей республики

Букет из песен, танцев, стихов подарили в день 105-летия Чувашской автономии участники VII Республиканского фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Черчен чечексем» («Цветы Чувашии»). На Красной площади в Чебоксарах выступили более 400 юных артистов из 17 муниципалитетов республики.

Танцы народов России, песни, прославляющие красоту родной земли, стихи о мире – каждое выступление талантливых детей со всей Чувашии зрители праздника встречали бурными аплодисментами. Ноги сами пускались в пляс, когда со сцены звучали задорные народные мотивы, кружились пестрые хороводы. В год 80-летия Победы многие номера были посвящены теме любви к Родине: ребята пели патриотические песни, проникновенно исполняли глубокие стихи, воспевали свою малую родину – Чувашию.

Как рассказали организаторы (Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии и Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей»), конкурсные этапы фестиваля проходили во всех уголках Чувашии с февраля по май, а в День республики на гала-концерте выступили победители. Лучшие исполнители и коллективы удостоились дипломов лауреатов в восьми номинациях: вокал, фольклорное творчество, хореография, театральное творчество, художественное слово, кино, народное инструментальное творчество и декоративно-прикладное искусство.

Так, в номинации «Инструментальное творчество» диплом лауреата I степени завоевал оркестр народных инструментов «Светлица» под руководством Анны Яковлевой из детской школы искусств имени Анатолия Михайлова поселка Опытный Цивильского округа. Ученики разных классов и выпускники школы исполнили известную песню российского певца Сергея Трофимова «Родина» в переложении для народных инструментов. Солировала ансамблю юная вокалистка Даша Дмитриева. В прошлом году победу музыкантам принесла чувашская плясовая. «Очень праздничная атмосфера! Хорошая организация, замечательная погода – листы с партиями не улетели. Зрителей, если честно, не слышали, но видели, что все хлопали», — поделился впечатления контрабасист Константин Спиридонов.

Юных талантов на главной сцене приветствовала первый заместитель министра культуры Чувашии Татьяна Казакова. С поздравлениями обратился гость республики — заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Андрей Беляев. Он отметил, что Чувашия всегда славилась своим бережным отношением к корням и традициям. Андрей Александрович назвал очень символичным проведение детского гала-концерта «Цветы Чувашии» в день рождения республики.