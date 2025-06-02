Пресса дружит со спортом

Они ежедневно рассказывают о триумфах и неудачах чувашских атлетов с экранов телевизоров, на страницах печатных изданий, волнах радиоприемников, в социальных сетях, продумывая сюжеты и репортажи до мельчайших подробностей. Выезд на строительство спортсооружений или проведение масштабных соревнований — специалисты с микрофонами, диктофонами, фото– и видеокамерами всегда в курсе событий. Недавно определились победители ежегодного республиканского конкурса спортивных журналистов «Спортивный стиль».

Торжественная церемония награждения состоялась на базе стадиона «Олимпийский». Конечно, перед началом мероприятия корреспондент «СЧ», а также некоторые коллеги испытывали волнение — все-таки не каждый день журналисты удостаиваются такого внимания. Переживания улетучились, едва в конференц-зал зашел министр спорта республики Василий Петров.

«Мне очень приятно встретиться с вами и поблагодарить за ваш ежедневный труд. Ведь спорт и спортивная журналистика — составные части нашей общей работы», — подчеркнул Василий Владимирович. Он пожелал работникам СМИ неиссякаемого вдохновения, творческой энергии, новых интересных статей, сюжетов и профессиональной самореализации.

Среди лауреатов — представители газеты «Советская Чувашия». Корреспондент Владимир Нардин победил в номинации «Спорт высших достижений», а обозреватель Николай Архипов — в номинации «Пропаганда движения ГТО». Также были отмечены газета «Цивильский вестник», редактор информационного отдела газеты «Грани» Александр Клейман, корреспондент отдела радиовещания ГТРК «Чувашия» Анастасия Николаева, фотокорреспондент газеты «Хыпар» Василий Кузьмин и корреспондент издания Андрей Михайлов, шеф-редакторы НТРК «Чувашия» Алексей Зотиков и Ольга Яковлева, главный редактор газеты «Феникс Чувашии» Валерий Железняков и пресс-атташе Федерации спорта лиц с ПОДА Чувашии Наталья Васильева.