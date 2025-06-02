В Чувашии наградили лидеров АПК республики — членов клуба «Агро-100»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Расширяют производство, повышают зарплату

Рейтинг победителей подводится с 2008 года на основании оценки комплекса показателей (выручка, посевная площадь, заработная плата). Наибольшее количество хозяйств, вошедших в «Агро-100», из Яльчикского муниципального округа — 14 предприятий, Комсомольского и Моргаушского округа — по девять.

В первой десятке лидеров: филиал ООО «Авангард» «Цивильский бекон», «ЧебоМилк», «Агрофирма «Слава картофелю», «Агрофирма «Исток», СХПК «Коминтерн», «Новый Путь», АО «Чурачикское», «Вурнарский мясокомбинат», «Фирма Акконд-агро», ОАО «Птицефабрика «Моргаушская».

Передовиков отрасли чествовали в стенах Чувашского государственного аграрного университета. Врио министра сельского хозяйства региона Инна Волкова, открывая церемонию, подчеркнула важность здоровой конкуренции и постоянного развития в агропромышленном секторе. «Пример ведущих предприятий отрасли доказывает необходимость постоянного технического обновления и наращивания инвестиций, — сказала она. — Предприятия — члены клуба «Агро-100» увеличивают производство сельскохозяйственной продукции, несут социальную нагрузку — обеспечивается занятость работников. В эффективных сельскохозяйственных организациях сосредоточен основной производственный потенциал отрасли».

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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