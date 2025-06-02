Соединяют улицы и людей

В Алатырском муниципальном округе в этом году планируется реализация около 80 проектов в сельских поселениях и девять — в городе Алатыре. Самое актуальное направление — дороги.

В селе Иваньково-Ленино ремонтируются улицы Пушкина и Первомайская. Подрядчик ООО «Успех» перешел сюда после завершения выравнивания дороги, соединяющей улицы Жуковского и Садовую — строители применили на объекте грунт и щебенку. Также выполнен ремонт дорог в селах Явлеи и Новые Айбеси. В городском микрорайоне «Стрелка» новый асфальт получили дворовые территории домов № 34 и 36. Продолжаются работы на трассе республиканского значения «Шемурша — Сойгино — Алтышево». В начале июня специалисты приступили к ремонту магистрали «Алатырь — Иваньково-Ленино». Срок выполнения — до 15 июля 2026 года. Работы в округе проводятся в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования, государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В селе Батырево обновили проезд к многоквартирным домам по улице Мира. В Порецком подрядная организация ООО «Добрострой» выполняет контракт по ремонту улиц Ленина, Ульянова и Крупской. А в селе Урмаево (Комсомольский округ) организовали настоящий праздник по случаю открытия дороги протяженностью 590 м на участке от улицы Центральной до улицы Южной. Проект воплощен в жизнь в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и благодаря инициативному бюджетированию. Первыми оценили качество свежего асфальтового покрытия юные велосипедисты. Ребята остались в восторге, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В деревне Шумерля завершены работы по благоустройству спортивной площадки и прилегающей к ней территории. Это стало возможным благодаря местным жителям, которые собрали почти 300 тыс. рублей на реализацию проекта общей стоимостью более 6 млн рублей. На площадке оборудованы футбольное поле с мягким покрытием, беговые дорожки, установлены скамейки, ограждение.

1 июля в Чувашии стартует прием заявок на участие в программе инициативного бюджетирования на 2026 год. Активные сельчане уже готовятся. Так, глава Яльчикского округа Леонард Левый провел встречу с жителями, которые представили проект по благоустройству родника и установке купели в Яльчиках.

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